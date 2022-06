Quando será lançado o álbum da Copa 2022: veja qual a previsão e quanto vai custar

Com as 32 seleções que irão disputar a competição definidas, o clima de Copa do Mundo já tomou conta dos fãs de futebol. Como o Mundial no Catar vai ocorrer somente no final do ano, torcedores devem se perguntar por que o álbum do Copa do Mundo ainda não foi lançado.

Lançado pela primeira vez na Copa do Mundo do México em 1970, o álbum oficial do campeonato é febre entre os torcedores e causa frenesi de troca de figurinhas.

O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais de 150 países. A Panini, empresa responsável pela elaboração do álbum, produz a edição de 2022 junto à Fifa para definir a identidade visual das páginas e das figurinhas. Veja tudo que já sabemos sobre o álbum do Mundial do Catar.

Quando vai lançar o álbum da Copa do Mundo de 2022

Segundo a Panini, a edição da Copa do Mundo do Catar será lançada em agosto, três meses antes do Mundial. Essa será a mesma antecedência da edição de 2018, quando o álbum foi lançado em março.

Qual será o preço do álbum da Copa do Mundo de 2022

A Panini ainda não definiu os preços do álbum e do pacote de figurinhas. Em março, uma edição do "Nossa Seleção Rumo Ao Qatar" foi lançada como uma espécie de álbum pré-Copa. O preço do álbum é de R$ 10 e do pacote R$ 4. Caso seja mantido o mesmo padrão de 2018, o álbum oficial da Copa será R$ 11,50, cerca de 15% mais caro que o pré-Copa. O álbum da Copa da Rússia, em 2018, custou R$ 7,90, um aumento de 33,90% em relação à edição de 2017.

