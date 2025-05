Cena de 'Vale Tudo' impulsiona pedidos de pensão alimentícia em São Paulo em 50%

Uma cena da novela Vale Tudo, da TV Globo, exibida em 13 de maio, provocou aumento de 50% nos pedidos de pensão alimentícia na Defensoria Pública de São Paulo, segundo dados oficiais.

A personagem Lucimar, vivida por Ingrid Gaigher, decide na trama buscar os direitos do filho na Justiça, o que gerou repercussão imediata nas redes sociais e nas unidades do órgão.

Entre os dias 13 e 14 de maio, o número de pedidos saltou de 1.894 para 2.826, um aumento de 49,2%. Só na semana seguinte ao episódio, foram registrados quase mil atendimentos relacionados à pensão alimentícia, uma alta considerada atípica para o período.

A procura por informações no site da Defensoria subiu 57%, e os atendimentos presenciais tiveram alta de 50%.

Reação à novela

Ingrid Gaigher destacou ao G1 a surpresa com o alcance da cena: “Não imaginava que uma única cena teria essa dimensão e rapidez de alcance, o que revela uma carência urgente de apoio e informação para milhares de mulheres”, disse.

O atendimento presencial acontece na sede da Defensoria, na Rua Professor Walter Lerner, 169, Barra Funda, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, além do suporte via site.

Como solicitar a pensão alimentícia

A pensão alimentícia pode ser solicitada por meio de acordo amigável entre as partes ou por via judicial, caso não haja consenso. Para quem não tem advogado, a Defensoria Pública oferece atendimento gratuito para dar entrada no pedido.

O processo pode ser iniciado pela internet, no site oficial da Defensoria de São Paulo, que conta com a assistente virtual “Def” para orientar no preenchimento dos dados e agendamento do atendimento presencial, se necessário.

É fundamental reunir documentos como certidão de nascimento do beneficiário, comprovantes de renda e identificação das partes envolvidas. Em casos de dúvidas ou necessidade, a Defensoria também realiza exame de DNA gratuito para comprovar a paternidade.

O objetivo é garantir que os direitos dos dependentes financeiros sejam respeitados, contemplando gastos com saúde, educação, alimentação e outras necessidades básicas.