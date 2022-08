Que horas começa Pantanal? Novela terá novo horário a partir de sexta, 26

A novela da Globo, "Pantanal", terá novo horário de exibição a partir desta sexta-feira, 26. Os episódios começarão mais tarde por causa das eleições.

Como é de costume, o horário eleitoral será transmitido em dois momentos do dia, de segunda-feira a sábado, até o fim das eleições. Isso afeta a grade de programação da Globo e outros canais de TV aberta.

Que horas passa Pantanal?

A partir de sexta-feira, 26, a novela da Globo terá novo horário de exibição. Ela começará mais tarde para dar espaço ao horário eleitoral. Veja a nova programação:

Segunda a sexta: a partir de 21h55

a partir de 21h55 Quarta-feira, em caso de jogo: 20h55

20h55 Sábado: 21h50

Mudança é por causa das eleições

O início do período eleitoral também significa a transmissão do horário eleitoral na TV brasileira. As propagandas dos partidos passam em dois momentos do dia, de segunda a sábado, até o fim das eleições.

Isso afeta a programação das emissoras, por isso a mudança no horário de Pantanal. O primeiro bloco passa 13h e, o segundo, 20h30, com duração de 25 minutos cada.

Caso tenha segundo turno, a programação permanece até 28 de outubro.

