Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Que horas estreia o último episódio de 'Pluribus'?

Série de Vince Gilligan encerra temporada inicial após lançamentos semanais

Pluribus: estreia da Apple TV+ já conquista aclamação crítica, com destaque para Rhea Seehorn (Apple TV/Reprodução)

Pluribus: estreia da Apple TV+ já conquista aclamação crítica, com destaque para Rhea Seehorn (Apple TV/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13h42.

A primeira temporada de "Pluribus" estreou no Apple TV+ no dia 7 de novembro. A produção é criada por Vince Gilligan, responsável por séries como "Breaking Bad" e "Better Call Saul".

Desde a estreia, os episódios vêm sendo lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, seguindo o padrão global de distribuição do serviço de streaming da Apple.

O último episódio de "Pluribus" foi antecipado de 24 para 23 de dezembro, às 23h (horário de Brasília). O capítulo final será disponibilizado simultaneamente em todos os países onde o Apple TV+ opera.

Confira o cronograma da primeira temporada:

  • 7 de novembro de 2025 – Episódio 1 (We Is Us)
  • 7 de novembro de 2025 – Episódio 2 (Pirate Lady)
  • 14 de novembro de 2025 – Episódio 3 (Grenade)
  • 21 de novembro de 2025 – Episódio 4 (Please, Carol)
  • 26 de novembro de 2025 – Episódio 5 (Got Milk)
  • 5 de dezembro de 2025 – Episódio 6 (HDP)
  • 12 de dezembro de 2025 – Episódio 7 (The Gap)
  • 19 de dezembro de 2025 – Episódio 8 (Charm Offensive)
  • 23 de dezembro de 2025 – Episódio 9 (La Chica o El Mundo) — final da temporada

Sobre a série 'Pluribus'

Pluribus é uma série de ficção científica ambientada em um mundo alterado após um evento que transforma o comportamento da maior parte da população. A trama gira em torno de Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, uma das poucas pessoas que resistem à nova ordem coletiva.

A produção aborda temas como individualidade, liberdade e a busca pela felicidade em um cenário pós-apocalíptico. O estilo narrativo mantém características marcantes das obras anteriores de Vince Gilligan, como desenvolvimento gradual e dilemas morais.

Antes mesmo do fim da primeira temporada, Pluribus já foi renovada para a segunda temporada pelo Apple TV+. A nova leva de episódios ainda não tem data de estreia confirmada.

Acompanhe tudo sobre:Apple TVSéries

Mais de Pop

Anthony Joshua nocauteia Jake Paul no sexto round

Mariah Carey ganha R$ 16,5 milhões todos os anos por clássico de Natal

Quem ganhou o BBB 15?

Natal: 21 frases para emocionar família, amigos e colegas de trabalho

Mais na Exame

Mundo

Em carta a Lula, líderes da UE mostram confiança em acordo para janeiro

Mundo

Engenheira aeroespacial se torna primeira pessoa cadeirante a ir ao espaço

Tecnologia

Modo avião: por que o celular precisa ser desligado durante o voo

Mercados

O que é nilismo financeiro — e por que ele foi abraçado pela geração Z