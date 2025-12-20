Que horas estreia o último episódio de 'Pluribus'?

A primeira temporada de "Pluribus" estreou no Apple TV+ no dia 7 de novembro. A produção é criada por Vince Gilligan, responsável por séries como "Breaking Bad" e "Better Call Saul".

Desde a estreia, os episódios vêm sendo lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, seguindo o padrão global de distribuição do serviço de streaming da Apple.

O último episódio de "Pluribus" foi antecipado de 24 para 23 de dezembro, às 23h (horário de Brasília). O capítulo final será disponibilizado simultaneamente em todos os países onde o Apple TV+ opera.

Confira o cronograma da primeira temporada:

7 de novembro de 2025 – Episódio 1 (We Is Us)

7 de novembro de 2025 – Episódio 2 (Pirate Lady)

14 de novembro de 2025 – Episódio 3 (Grenade)

21 de novembro de 2025 – Episódio 4 (Please, Carol)

26 de novembro de 2025 – Episódio 5 (Got Milk)

5 de dezembro de 2025 – Episódio 6 (HDP)

12 de dezembro de 2025 – Episódio 7 (The Gap)

19 de dezembro de 2025 – Episódio 8 (Charm Offensive)

23 de dezembro de 2025 – Episódio 9 (La Chica o El Mundo) — final da temporada

Sobre a série 'Pluribus'

Pluribus é uma série de ficção científica ambientada em um mundo alterado após um evento que transforma o comportamento da maior parte da população. A trama gira em torno de Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, uma das poucas pessoas que resistem à nova ordem coletiva.

A produção aborda temas como individualidade, liberdade e a busca pela felicidade em um cenário pós-apocalíptico. O estilo narrativo mantém características marcantes das obras anteriores de Vince Gilligan, como desenvolvimento gradual e dilemas morais.

Antes mesmo do fim da primeira temporada, Pluribus já foi renovada para a segunda temporada pelo Apple TV+. A nova leva de episódios ainda não tem data de estreia confirmada.