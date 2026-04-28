Que horas estreia o 9º episódio da 8ª temporada de ‘Outlander’?

Após mais de uma década no ar, a série “Outlander” se aproxima do fim com a exibição de sua oitava e última temporada. A produção acompanha Claire e Jamie Fraser, interpretados por Caitriona Balfe (“Belfast”) e Sam Heughan (“O Amor Mandou Mensagem”), em sua jornada final, marcada por conflitos familiares e pelos desdobramentos da Guerra de Independência dos Estados Unidos.

Nos episódios mais recentes, a trama mostra o casal lidando com as consequências de escolhas do passado enquanto tenta proteger Fraser’s Ridge, agora um assentamento consolidado. Ao mesmo tempo, segredos de família começam a vir à tona e ameaçam abalar a união construída ao longo dos anos.

A temporada final não será baseada nos livros de Diana Gabaldon e terá um desfecho desenvolvido exclusivamente para a televisão pelo criador Ronald D. Moore.

Que horas estreia o 9º episódio de 'Outlander'?

O nono e penúltimo episódio da oitava temporada estreia no Disney+ neste sábado, 2, a partir de 1h, no horário de Brasília.

O que esperar da temporada final de 'Outlander'?

Na reta final, Claire e Jamie enfrentam novos desafios após perceberem que a guerra os seguiu até Fraser’s Ridge. O local, que cresceu durante a ausência do casal, passa a ser palco de disputas externas e conflitos internos.

Enquanto tentam manter o controle da região, os Fraser também lidam com decisões difíceis sobre o futuro da família e o que estão dispostos a sacrificar para permanecer juntos.

Veja o trailer da última temporada de 'Outlander'