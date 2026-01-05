Pop

Que horas estreia o 4º episódio da 2ª temporada de 'Fallout’?

Quarto episódio chega às telinhas esta quarta-feira

'Fallout 2': novos episódios chegam ao streaming ainda em dezembro (Prime Video/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15h34.

A segunda temporada de "Fallout" estreou no dia 17 de dezembro na Prime Video. A adaptação do videogame pós-apocalíptico reúne Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e outros nomes no elenco.

Com terceiro episódio já disponível, os fãs da série ficam ansiosos para a estreia do Episódio 4 nesta quarta-feira, 7.

Quando posso assistir a todos os episódios de 'Fallout'?

A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video toda quarta-feira, a partir das 5 horas da manhã.

Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026. Confira o calendário:

  • Episódio 1 – 16 de dezembro;
  • Episódio 2 – 24 de dezembro;
  • Episódio 3 – 31 de dezembro;
  • Episódio 4 – 7 de janeiro de 2026;
  • Episódio 5 – 14 de janeiro de 2026;
  • Episódio 6 – 21 de janeiro de 2026;
  • Episódio 7 – 28 de janeiro de 2026;
  • Episódio 8 – 4 de fevereiro de 2026.

A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos de submissão, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.

A série estará disponível exclusivamente para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada, que já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente, segue disponível no catálogo.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

  • Ella Purnell (Yellowjackets)
  • Aaron Moten (Emancipation)
  • Walton Goggins (The White Lotus)
  • Kyle MacLachlan (Twin Peaks)
  • Moisés Arias (The King of Staten Island)
  • Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.

