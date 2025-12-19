Que horas é a luta de Jake Paul na Netflix?

O boxeador e Youtuber Jake Paul enfrenta o ex-bicampeão dos pesos-pesados Anthony Joshua no ringue nesta sexta-feira, 19 de dezembro.

O evento, que será transmitido exclusivamente pela Netflix, direto do Kaseya Center, em Miami (EUA), vai começar às 21h da sexta, enquanto a luta principal está programada para iniciar às 01h, já do sábado.

Da internet para o ringue

Jake Paul, conhecido mundialmente por sua carreira como influenciador digital, migrou para o boxe nos últimos anos e tem chamado a atenção por sua capacidade de atrair grandes públicos para suas lutas, construindo uma trajetória que inclui vitórias sobre nomes como Mike Tyson e Julio César Chávez Jr.

Seu novo desafio é Anthony Joshua, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O britânico construiu uma carreira de destaque no boxe profissional ao se tornar bicampeão mundial dos pesos pesados, reunindo cinturões das principais entidades da modalidade, como WBA, IBF, WBO e IBO.

A luta entre Paul e Joshua terá oito rounds de três minutos cada, e os lutadores usarão luvas de 570g, que é o padrão para na categoria dos pesos-pesados.