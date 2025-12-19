Qual série será bloqueada pela Netflix no plano mais barato?

A Netflix está tomando uma decisão inesperada que pode mexer com a rotina de seus assinantes. Uma série clássica, que conquistou milhões ao redor do mundo, foi retirada do catálogo para quem assina o plano básico com anúncios. A mudança veio com uma explicação surpreendente, mas que levanta mais perguntas do que respostas.

O plano básico, que custa R$ 20,90 no Brasil, oferece aos assinantes acesso a conteúdos em qualidade Full HD e a possibilidade de assistir em até duas telas simultâneas, mas com anúncios. O que fica no ar é: outras séries seguirão o mesmo caminho?

O que isso significa para o futuro do plano básico?

Esta mudança pode ser um reflexo de uma estratégia mais ampla da Netflix.

Se por um lado a plataforma continua oferecendo um preço acessível para atrair novos clientes, por outro, a limitação de conteúdos no plano básico pode forçar os usuários a migrarem para planos mais caros. Essa movimentação poderia resultar em mais receita para a empresa, mas também pode gerar insatisfação entre os usuários que consideram o plano básico como uma boa opção custo-benefício.

Qual série fica de fora?

Os fãs de "House of Cards", a produção política que levou Kevin Spacey e Robin Wright ao estrelato, não conseguirão mais acompanhar a série se estiverem no plano mais barato da Netflix. O título foi retirado para os assinantes do plano básico com anúncios devido a "restrições de licenciamento".

Embora o motivo exato não tenha sido esclarecido, a decisão marca um ponto de inflexão na estratégia da plataforma.

Resposta da Netflix e próximos passos

Até o momento, a Netflix não forneceu mais detalhes sobre a retirada de "House of Cards" ou sobre possíveis mudanças no catálogo para outros planos. A EXAME entrou em contato com a plataforma, mas ainda não obteve resposta oficial. A situação continua sem um desfecho claro, mas, certamente, os assinantes estão atentos para o que vem por aí.

Esta mudança no plano básico da Netflix pode ser apenas o início de um movimento maior para ajustar sua estratégia de conteúdo e monetização. Por enquanto, os fãs de "House of Cards" que desejam continuar assistindo precisarão reconsiderar sua assinatura ou escolher outro plano mais caro.