Que horas começa o Oscar 2025? Veja onde assistir na TV e no streaming

A 97ª edição do Oscar já acontece neste domingo, 2, com muita expectativa para o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui". A produção de Walter Salles concorre em três categorias — Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme. O Brasil nunca ganhou uma estatueta do Oscar.

Como nos outros anos, a cerimônia será realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby. O anfitrião da noite será o comediante e apresentador Conan O'Brian, que assume o cargo pela primeira vez no Oscar. Além dele, subirão ao palco para revelar os vencedores Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, John Lighgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. e Da'Vine Joy Randolph.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2025

Onde assistir ao Oscar 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.