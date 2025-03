Oscar 2025: a Rolex dá nome à sala de descanso dos indicados e vencedores

Quando você vê o preço de um Rolex na vitrine, precisa saber que a cifra não equivale apenas a um relógio de excelência. No valor está incluída a exposição da marca em eventos, nas campanhas, nos pulsos das celebridades. Tudo isso cria desejo, para além da qualidade.

A Rolex é um exemplo de marca que sabe trabalhar o fator aspiracional, com associação a esportes como tênis e golfe, artes e empreendedorismo. Neste domingo, 2 de março, a manufatura suíça estará presente mais uma vez no maior acontecimento do cinema, a premiação do Oscar.

Pelo décimo ano consecutivo, a Rolex dará nome ao chamado Greenroom do Dolby Theatre, no Ovation Hollywood, em Los Angeles. O espaço recebe os grandes nomes da indústria cinematográfica, entre apresentadores, indicados e vencedores do Oscar, que ficam por ali relaxando, entre as participações na cerimônia da Academia.

Iniciativas sustentáveis

A parceria com o Oscar começou em 2016. A cada ano, o ambiente é recriado para proporcionar uma experiência diferente. Em 2025, o tema escolhido é a restauração do mundo natural, inspirado no trabalho da Rewilding Chile e da Rewilding Argentina, iniciativas apoiadas pela iniciativa Rolex Perpetual Planet.

As duas iniciativas são projetos da organização sem fins lucrativos Tompkins Conservation, dedicada à proteção e restauração da biodiversidade. O espaço vai retratar paisagens livres de cercas, onde espécies nativas estão retornando à natureza e seus habitats estão sendo regenerados.

Pensando na sustentabilidade, a Rolex empregou materiais leves e têxteis em seu design. Camadas de tule translúcido foram estampadas para simular uma paisagem montanhosa, com iluminação difusa por meio de cortina. Um padrão de madeira emoldura o tule que reveste as paredes e o teto do Greenroom. Em uma das laterais do ambiente, recortes representam espécies nativas. As texturas dos sofás, cadeiras e mesas vêm em tons terrosos.

Oyster Perpetual Day-Date

E como fica a relação com a relojoaria? Em exibição no Greenroom estará um Oyster Perpetual Day-Date 40 em ouro Everose 18 quilates, com mostrador Sundust, bezel canelado e a icônica pulseira presidente.

Na época de seu lançamento, o Day-Date era o único relógio a exibir, em uma janela semicircular às 12 horas, o dia da semana escrito por extenso. A peça traz a pulseira presidente, projetada exclusivamente para metais preciosos, ouro ou platina, e foi pensado para ser uma expressão de prestígio.

A Rolex começou a estabelecer parcerias com artistas e as principais instituições culturais do mundo mais de meio século atrás. A ideia é associar o conceito de tempo ao patrimônio artístico, criando conexão entre passado, presente e futuro.

O

1 /48 "Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

2 /48 "Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

3 /48 "Magic Candies”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Magic Candies”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

4 /48 "A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action ("A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

5 /48 “Anuja”, indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action (“Anuja”, indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

6 /48 "Flow", indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Animação (4UYCamOf8q6UWPPl2tsiZSlmDW7)

7 /48 "Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator ("Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator)

8 /48 “The Man Who Could Not Remain Silent”, indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action (“The Man Who Could Not Remain Silent”, indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

9 /48 "I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem ("I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

10 /48 (“Instruments of a Beating Heart", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

11 /48 "Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme ("Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

12 /48 "Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação ("Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação)

13 /48 “Porcelain War”, indicado a Melhor Documentário (“Porcelain War”, indicado a Melhor Documentário)

14 /48 "Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme ("Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

15 /48 "Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

16 /48 "A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional ("A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional)

17 /48 "No Other Land", indicado a Melhor Documentário ("No Other Land", indicado a Melhor Documentário)

18 /48 "O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme ("O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme)

19 /48 "Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação ("Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação)

20 /48 "Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

21 /48 "I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action ("I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

22 /48 "The Last Ranger", indicado a The Last Ranger ("The Last Ranger", indicado a The Last Ranger)

23 /48 "Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme ("Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme)

24 /48 "Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme ("Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme)

25 /48 "O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator ("O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator)

26 /48 "Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário ("Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário)

27 /48 “Soundtrack to A Coup D’Etat”, indicado a Melhor Documentário (“Soundtrack to A Coup D’Etat”, indicado a Melhor Documentário)

28 /48 "Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação ("Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação)

29 /48 “The Only Girl in the Orchestra”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem (“The Only Girl in the Orchestra”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

30 /48 “Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”, indicado a Melhor Animação (“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”, indicado a Melhor Animação)

31 /48 “In the Shadow of the Cypress”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem (“In the Shadow of the Cypress”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

32 /48 “Elton John: Never Too Late”, indicado a Melhor Canção Original (“Elton John: Never Too Late”, indicado a Melhor Canção Original)

33 /48 "Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original ("Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original)

34 /48 “The Six Triple Eight”, indicado a Melhor Canção Original (“The Six Triple Eight”, indicado a Melhor Canção Original)

35 /48 "Gladiador II", indicado a Melhor Figurino ("Gladiador II", indicado a Melhor Figurino)

36 /48 “Death By Numbers”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem (“Death By Numbers”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

37 /48 "Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme ("Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme)

38 /48 "Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme ("Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme)

39 /48 "Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia ("Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia)

40 /48 “Sugarcane”, indicado a Melhor Documentário (“Sugarcane”, indicado a Melhor Documentário)

41 /48 "Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme ("Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme)

42 /48 "Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

43 /48 "Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme ("Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme)

44 /48 "María", indicado a Melhor Fotografia ("María", indicado a Melhor Fotografia)

45 /48 "A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional ("A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional)

46 /48 “Um Homem Diferente”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem (“Um Homem Diferente”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem)

47 /48 “Beautiful Men”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem (“Beautiful Men”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

48/48 “A Substância”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme (“A Substância”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

Leonardo Dicaprio e Jia Zhang-Ke

Na 97ª edição do Oscar, a Rolex anuncia também a chegada de dois novos embaixadores de cinema da marca, Leonardo Dicaprio e Jia Zhang-Ke. Ambos se juntam à família Rolex do cinema, com os embaixadores de cinema James Cameron e Martin Scorsese.

DiCaprio é um dos melhores atores da sua geração. Para além da carreira cinematográfica, DiCaprio desempenha um papel significativo na defesa do meio ambiente, incentivando a urgência da conscientização e da preservação ambiental. Aos 24 anos, ele criou a sua primeira instituição voltada para questões ambientais.

Mais recentemente, em 2021, DiCaprio lançou o Re:wild, com, a missão de proteger os últimos refúgios naturais do planeta e atuar diretamente na luta contra as mudanças climáticas. Ele produziu os documentários Seremos História? (2016) e Gelo em Chamas (2019), que enfatizam o grau de urgência da ação ambiental.

Jia Zhang-Ke, cineasta de renome, é aclamado pelo realismo das suas obras comoventes, que abordam a vida de indivíduos comuns diante das mudanças econômicas, ambientais e culturais aceleradas na China. Entre os seus filmes premiados estão Busca da Vida (2006), Um Toque de Pecado (2013), As Montanhas se Separam (2015) e Amor até as Cinzas (2018). O mais recente longa de Jia Zhang-Ke, Levado pelas Marés, teve a sua estreia na Seleção Oficial do Festival de Cannes de 2024.

Apoio às artes

Por meio da Rolex Perpetual Arts, a marca apoia um amplo portfólio de iniciativas artísticas que abrange arquitetura, cinema, dança, literatura, música, teatro e artes visuais e, segundo a empresa, reafirma seu compromisso de longo prazo com a cultura global.

A Rolex apoia o cinema em todas as suas etapas, desde a criação até o momento final de consagração. Para a marca, o cinema é uma aventura, uma jornada repleta de desafios, superados com paixão e perseverança.

Em 2017, a Rolex se tornou o relógio exclusivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e patrocinadora oficial do Oscar. Em 2021, a marca passou a ser founding supporter e relógio oficial do Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles. Que venha a premiação.