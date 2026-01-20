Quem vai sair do BBB? Veja o que as principais enquetes indicam

Ana Paula Renault: na maioria das pesquisas, a sister parece estar segura neste primeiro Paredão (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11h40.
O 1º Paredão do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 20, durante a transmissão ao vivo do reality na TV Globo. Três das participantes de maior destaque até agora estão na berlinda, e o resultado da votação oficial no Gshow será revelado apenas ao vivo.
O trio de possíveis eliminadas foi formado no domingo, 18. O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.
Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou a imunidade pelo Big Fone e os quatro novos participantes, vindos do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.
Até a transmissão desta terça-feira, o público e os internautas tentam imaginar quem será a eliminada da noite, e recorrem às pesquisas de opinião para ver as principais tendências.
Na maioria das pesquisas, Ana Paula parece estar totalmente segura. A disputa é entre Milena e Aline, apontadas como eliminadas em diferentes enquetes e, em mais de uma delas, aparecem com percentuais de rejeição próximos.
Ao que tudo indica, será um paredão tenso e imprevisível.
Confira abaixo os resultados de algumas das maiores pesquisas sobre esse Paredão.
Enquete feita na comunidade da EXAME Pop no WhatsApp, com 1.499 votos totais, mostra que Milena será a eliminada, seguida por Aline:
A pesquisa com mais votos, no total consolidado 4,18 milhões até o momento, tem Aline como eliminada. Entre ela e Milena, porém, a diferença é pequena, então os resultados podem mudar rapidamente:
Com mais de 430 mil votos contabilizados, a enquete da UOL também apontou Aline como eliminada, também por uma margem pequena:
O resultado dos votos de mais de 190 mil pessoas mostra Milena saindo, Aline como segunda mais votada e Ana Paula com baixa rejeição:
O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.
Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".
Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.
O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.