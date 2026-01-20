Pop

Quem vai sair do BBB? Veja o que as principais enquetes indicam

Noite desta terça-feira, 20, poderá ter resultado surpreendente

Ana Paula Renault: na maioria das pesquisas, a sister parece estar segura neste primeiro Paredão (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11h40.

O 1º Paredão do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 20, durante a transmissão ao vivo do reality na TV Globo. Três das participantes de maior destaque até agora estão na berlinda, e o resultado da votação oficial no Gshow será revelado apenas ao vivo. 

O trio de possíveis eliminadas foi formado no domingo, 18. O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.

Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou a imunidade pelo Big Fone e os quatro novos participantes, vindos do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.

Até a transmissão desta terça-feira, o público e os internautas tentam imaginar quem será a eliminada da noite, e recorrem às pesquisas de opinião para ver as principais tendências.

Ana Paula aparece segura, mas Milena e Aline...

Na maioria das pesquisas, Ana Paula parece estar totalmente segura. A disputa é entre Milena e Aline, apontadas como eliminadas em diferentes enquetes e, em mais de uma delas, aparecem com percentuais de rejeição próximos.

Ao que tudo indica, será um paredão tenso e imprevisível.

Confira abaixo os resultados de algumas das maiores pesquisas sobre esse Paredão.

Pesquisas EXAME Pop

Enquete feita na comunidade da EXAME Pop no WhatsApp, com 1.499 votos totais, mostra que Milena será a eliminada, seguida por Aline:

  • Milena: 63,78%
  • Aline: 23,88%
  • Ana Paula: 10,54%

Pesquisas Votalhada

A pesquisa com mais votos, no total consolidado 4,18 milhões até o momento, tem Aline como eliminada. Entre ela e Milena, porém, a diferença é pequena, então os resultados podem mudar rapidamente:

  • Aline: 45,89%
  • Milena: 44,52%
  • Ana Paula: 9,59%

Pesquisa Splash UOL

Com mais de 430 mil votos contabilizados, a enquete da UOL também apontou Aline como eliminada, também por uma margem pequena:

  • Aline: 43,24%
  • Milena: 43%
  • Ana Paula: 13,76%

Pesquisa Notícias da TV

O resultado dos votos de mais de 190 mil pessoas mostra Milena saindo, Aline como segunda mais votada e Ana Paula com baixa rejeição:

  • Milena: 50,18%
  • Aline: 37,20%
  • Ana Paula: 12,62%

Justificativa do Líder

O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.

Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".

Votos da casa

  • Solange Couto votou em Paulo Augusto;
  • Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto;
  • Breno votou em Paulo Augusto;
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto;
  • Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto;
  • Maxiane votou em Paulo Augusto;
  • Brígido votou em Sol Vega;
  • Sarah Andrade votou em Paulo Augusto;
  • Edilson Capetinha votou em Sol Vega;
  • Jordana votou em Edilson Capetinha;
  • Marcelo votou em Paulo Augusto;
  • Marciele votou em Juliano Floss;
  • Juliano Floss votou em Sol Vega;
  • Samira votou em Paulo Augusto;
  • Babu Santana votou em Sol Vega;
  • Milena votou em Paulo Augusto;
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega;
  • Sol Vega votou em Juliano Floss;
  • Matheus votou em Maxiane;
  • Gabriela votou em Paulo Augusto;
  • Leandro votou em Jonas Sulzbach;
  • Chaiany votou em Brígido.

Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

