Quem vai sair do BBB? Veja o que as principais enquetes indicam

O 1º Paredão do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 20, durante a transmissão ao vivo do reality na TV Globo. Três das participantes de maior destaque até agora estão na berlinda, e o resultado da votação oficial no Gshow será revelado apenas ao vivo.

O trio de possíveis eliminadas foi formado no domingo, 18. O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.

Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou a imunidade pelo Big Fone e os quatro novos participantes, vindos do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.

Até a transmissão desta terça-feira, o público e os internautas tentam imaginar quem será a eliminada da noite, e recorrem às pesquisas de opinião para ver as principais tendências.

Ana Paula aparece segura, mas Milena e Aline...

Na maioria das pesquisas, Ana Paula parece estar totalmente segura. A disputa é entre Milena e Aline, apontadas como eliminadas em diferentes enquetes e, em mais de uma delas, aparecem com percentuais de rejeição próximos.

Ao que tudo indica, será um paredão tenso e imprevisível.

Confira abaixo os resultados de algumas das maiores pesquisas sobre esse Paredão.

Pesquisas EXAME Pop

Enquete feita na comunidade da EXAME Pop no WhatsApp, com 1.499 votos totais, mostra que Milena será a eliminada, seguida por Aline:

Milena: 63,78%

Aline: 23,88%

Ana Paula: 10,54%

Pesquisas Votalhada

A pesquisa com mais votos, no total consolidado 4,18 milhões até o momento, tem Aline como eliminada. Entre ela e Milena, porém, a diferença é pequena, então os resultados podem mudar rapidamente:

Aline: 45,89%

Milena: 44,52%

Ana Paula: 9,59%

Pesquisa Splash UOL

Com mais de 430 mil votos contabilizados, a enquete da UOL também apontou Aline como eliminada, também por uma margem pequena:

Aline: 43,24%

Milena: 43%

Ana Paula: 13,76%

Pesquisa Notícias da TV

O resultado dos votos de mais de 190 mil pessoas mostra Milena saindo, Aline como segunda mais votada e Ana Paula com baixa rejeição:

Milena: 50,18%

Aline: 37,20%

Ana Paula: 12,62%

Justificativa do Líder

O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.

Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".

Votos da casa

Solange Couto votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Breno votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Aline Campos votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Maxiane votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Brígido votou em Sol Vega ;

votou em ; Sarah Andrade votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Edilson Capetinha votou em Sol Vega ;

votou em ; Jordana votou em Edilson Capetinha ;

votou em ; Marcelo votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Marciele votou em Juliano Floss ;

votou em ; Juliano Floss votou em Sol Vega ;

votou em ; Samira votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Babu Santana votou em Sol Vega ;

votou em ; Milena votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Paulo Augusto votou em Sol Vega ;

votou em ; Sol Vega votou em Juliano Floss ;

votou em ; Matheus votou em Maxiane ;

votou em ; Gabriela votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Leandro votou em Jonas Sulzbach ;

votou em ; Chaiany votou em Brígido.

Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.