Que horas começa o BBB 26 nesta terça? Hoje tem eliminação

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 18h44.
A terça-feira promete muita emoção no reality show mais famoso do Brasil.
O Big Brother Brasil 26 começa às 22h25 nesta terça-feira, 7, após a novela “Três Graças”. O programa ao vivo mostra os principais acontecimentos dentro da casa e define a eliminação da semana.
A edição desta terça-feira, 7, mostra os desdobramentos da formação do 14º Paredão. O programa vai definir saída de uma participante.
Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência na casa. Uma delas deixa o reality ao vivo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.