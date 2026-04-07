Que horas começa o BBB 26 nesta terça? Hoje tem eliminação

A terça-feira promete muita emoção no reality show mais famoso do Brasil.

O Big Brother Brasil 26 começa às 22h25 nesta terça-feira, 7, após a novela “Três Graças”. O programa ao vivo mostra os principais acontecimentos dentro da casa e define a eliminação da semana.

O que acontece no BBB 26 hoje?

A edição desta terça-feira, 7, mostra os desdobramentos da formação do 14º Paredão. O programa vai definir saída de uma participante.

Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência na casa. Uma delas deixa o reality ao vivo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.