Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta sexta-feira, 27

Hoje tem festa e show do Skank na casa do BBB 23. Nesta sexta-feira, 27, os brothers aproveitam o 'rolê' após Sapato ser coroado como Líder e Fred Nicácio voltar do Quarto Secreto com informações quentes do jogo.

Do lado de fora, Marília se tornou a primeira eliminada da edição com 52,7% dos votos.

Devem ser indicados neste Paredão Cezar, Cristian, Domitila ou Gabriel. Mas tudo pode mudar até a noite de domingo.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

