BBB ontem: Fred Nicácio volta ao jogo e Sapato vence Prova do Líder

Ontem foi noite de Paredão secreto e Prova do Líder no BBB 23. Nesta quinta-feira, 26, Marília foi eliminada com 52,7% dos votos, perdendo para Fred Nicácio, que saiu do Quarto Secreto para voltar para a Casa.

De volta na casa, Fred revelou aos colegas do quarto Fundo do Mar que o Deserto está mais dividido do que parece. O camarote descobriu diversas informações enquanto estava no Quarto Secreto, inclusive que Cezar e Cristian não estavam tão "fechados" com o grupo marítimo quanto o resto.

Depois foi hora de Prova do Líder com uma prova de habilidade da Chevrolet. A volta do Quarto Secreto garantiu a Fred o direito de vetar alguém da prova. Ele escolheu Gabriel. Já as últimas líderes, Bruna e Larissa, escolheram vetar Cezar, Domitila, Cristian e Gabriel "Mosca".

Dividido em duplas, a semifinal ficou entre Antonio "Sapato" e Amanda, Gustavo e Key Alves. Sapato e Amanda ganharam e, por meio de um jogo de sorte, o jogador de MMA acabou sendo escolhido como Líder.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Amanda e Sapato ganharam a prova, mas o jogador de MMA foi o escolhido para ser o Líder da semana.

O Líder deve escolher uma dupla para ir direto ao Paredão. Como a escolha é do Líder eles não têm direito de participar da Prova Bate e Volta no domingo, dinâmica na qual os mais votados tentam se salvar do Paredão.

Quem ficou na Xepa?

Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila, Key Alves, Gabriel Santana, Gabriel, Tina, Cristian, Cezar, Gustavo, Ricardo e Sarah Aline.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Sapato, Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred, MC Guimê, Larissa e Paula.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Paredão desta semana (26/01)

A dinâmica do Paredão desta semana terá um contragolpe e o Poder Coringa será de poder vetar uma das indicações. Entenda a ordem:

Anjo imuniza;

Líder indica;

Contragolpe do indicado pelo Líder;

do indicado pelo Líder; Casa vota e os dois mais votados vão para o Paredão;

vão para o Paredão; Quem tiver o Poder Coringa vai poder vetar uma das opções da Casa. Caso ele tire alguém, o terceiro mais votado entra em seu lugar.

A Prova Bate-Volta será com os dois votos da Casa e o contragolpe do Líder.