Que horas começa o BBB 23? Entrada dos participantes não será transmitida ao vivo

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira, 16, em uma dinâmica totalmente diferente. O diretor Boninho decidiu separar os 22 participantes em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas.

Entretanto, a entrada dos participantes não será transmitida ao vivo pela Globo ou Globoplay. As cenas serão mostradas somente na estreia do reality da Globo, hoje, por volta das 22h30.

Fique ligado nas últimas notícias do BBB pela EXAME POP

O apresentador Tadeu Schmidt já deu o spoiler de que as duplas vão entrar conectadas um ao outro. "Cada dupla vai entrar grudada, um jogador preso ao outro. E, desse jeito, amanhã eles vão disputar uma prova valendo imunidade", explicou. E não para por aí: provas, liderança e até o Paredão serão em duplas.

Que horas os participantes entram no BBB?

As câmeras da casa não estarão disponíveis ao público na manhã desta segunda-feira, como de costume.

Os participantes entrarão em duplas, colados um ao outro, mas tudo só será mostrado depois de 'Travessia'.

O primeiro dia da casa será visto somente na estreia do BBB 23. O reality começa depois da novela das 21h, por volta das 22h30, horário de Brasília.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estarão disponíveis após a estreia do programa.

