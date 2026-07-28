IPCA-15 de julho sobe 0,06% em julho, menor taxa para o mês desde 2023

A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,06% em julho de 2026, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa uma forte desaceleração em relação a junho, quando o indicador avançou 0,41%.

Este é o menor resultado mês a mês desde julho de 2023, quando registrou -0,07%.

O número veio abaixo da expectativa de analistas de mercado, que projetavam 0,22%.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,51% e, em 12 meses, de 4,52%, abaixo dos 4,80% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Alimentação recua, mas habitação pressiona inflação

O grupo Alimentação e Bebidas, que havia sido uma das principais pressões no mês anterior, registrou queda de 0,66% em julho, ajudando a limitar a alta do índice.

Por outro lado, Habitação foi o grupo com maior impacto positivo no mês, com avanço de 0,97%. A categoria tem peso de 15,3% na composição do IPCA-15.

Outros grupos que registraram alta foram Saúde e Cuidados Pessoais (0,28%), Artigos de Residência (0,19%) e Transportes (0,11%).

Entre as quedas, além de Alimentação e Bebidas, ficaram Vestuário (-0,33%), Educação (-0,04%) e Comunicação (-0,02%).

Variação dos grupos em julho de 2026 Grupo Variação mensal Habitação +0,97% Saúde e cuidados pessoais +0,28% Artigos de residência +0,19% Transportes +0,11% Despesas pessoais +0,08% Índice geral +0,06% Educação -0,04% Comunicação -0,02% Vestuário -0,33% Alimentação e bebidas -0,66% Últimos resultados do IPCA-15 IPCA-15 de julho: 0,06%

0,06% IPCA-15 acumulado em 2026: 3,51%

3,51% IPCA-15 nos últimos 12 meses: 4,52% Resultados mensais em 2026 Janeiro: 0,20%

0,20% Fevereiro: 0,84%

0,84% Março: 0,44%

0,44% Abril: 0,89%

0,89% Maio: 0,62%

0,62% Junho: 0,41%

0,41% Julho: 0,06% O que é o IPCA-15?

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que é o IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.