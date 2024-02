Quarteto Fantástico terá Pedro Pascal e Joseph Quinn; veja tudo o que sabemos sobre o filme

Depois de inúmeras teorias, vazamentos, paparazzis e especulações, o elenco do novo filme do "Quarteto Fantástico" — a primeira adaptação do título nas mãos da Disney — foi enfim definido.

A Marvel anunciou nesta quarta-feira, 14, que o longa-metragem terá presença de Pedro Pascal (Reed Richards, Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm, Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Stom, Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Benjamim Grimm, o Coisa).

O filme tem data de estreia marcada para 25 de julho de 2025 e fará oficialmente parte do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel).

Elenco de peso

O elenco parrudo traz astros que fizeram sucesso em 2023. Pedro Pascal foi um dos nomes mais citados nas redes sociais no ano passado, tanto pelo papel como Joel em "The Last of Us" quanto como Din Djarin em "The Mandalorian". Vanessa Kirby surpreendeu a crítica especializada por sua interpretação de Josephina em "Napoleão", de Ridley Scott, que concorre ao Oscar de 2024 nas categorias de figurino, efeitos visuais e design de produção.

Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach completam o quarteto com grande fama no straming. Enquanto Quinn conquistou o coração do público com o carismático papel de Eddie Munson, de Stranger Things, Ebon Moss-Bachrach conquistou o Emmy 2024 como melhor ator coadjuvante em série de comédia, com seu papel de Richie, em "The Bear".

Veja as imagens oficiais

Além do anúncio do elenco principal, a Marvel também revelou uma imagem oficial do filme, que remete aos quadrinhos. As HQs do "Quarteto Fantástico" estão entre as mais populares da Marvel Comics, publicadas desde 1961, o primeiro time de super-heróis criado por Stan Lee.