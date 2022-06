Stranger Things: Netflix divulga fotos exclusivas dos episódios finais; confira

A quarta temporada de Stranger Things, iniciada no dia 27 de maio, está fazendo sucesso. O streaming Netflix publicou nesta terça-feira,14, as primeiras imagens dos episódios 8 e 9.

As imagens mostram os personagens Lucas, Maxi, Nanci, entre outros, armando alguma armadilha para destruir Vecna, no mundo invertido. Eleven permanece no laboratório com Dr. Brenner, enquanto o grupo de Mike está em busca dela.

A temporada foi dividida em duas partes. A segunda está na plataforma desde o dia 1º de Junho.

