Pedro Pascal: quem é o novo 'daddy' da internet que conquistou o TikTok e dominou os streamings

Se você tem TikTok, Twitter ou costuma assistir os Reels do Instagram, é provável que você tenha se deparado, em algum momento, com um vídeo protagonizado pelo ator Pedro Pascal. E muito provavelmente esse vídeo tinha, ao fundo, a música "Hey Sexy Lady", do cantor Shaggy, correto?

Protagonista da série do momento no papel de Joel, em The Last of Us, e prestes a estrear a terceira temporada de The Mandalorian, como Din Djarin, Jose Pedro Balmaceda Pascal é o homem do momento. Muito além dos 'edits' do TikTok, o ator chileno tem conquistado o coração do público com não só uma excelente atuação, mas um carisma encantador — o que o fez, por consequência, 'laçar' o coração dos streamings, em especial o da HBO e da Disney.

Em 2023, ele é já encabeça a lista dos atores mais citados nos dois primeiros meses do ano. Ativista dos direitos da comunidade LGBTQIA+, grande apoiador dos artistas latino-americanos e politicamente posicionado, Pascal está deixando vários fãs apaixonados por seu trabalho e carreira. O "daddy da internet", como tem sido chamado — em especial pelos papéis mais paternais — tem terreno fértil para crescer ainda mais, e deve ser um dos atores mais mencionados do primeiro semestre.

Quem é Pedro Pascal?

Com 47 anos e nascido em Santiago (Chile), Pascal teve logo no início da vida um momento decisivo: os pais escaparam do país latino para fugir do regime ditador de Augusto Pinochet. Ele cresceu na Califórnia, e em San Antonio, no Texas, até se formar na universidade de Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York (Estados Unidos), com o sonho de se tornar ator.

A trajetória de Pedro no cinema era, no início, recheada de participações especiais e filmes do cenário underground. Alguns momentos de tela em Buffy, outro em Law and Order, um personagem em The Goof Wife, uma participação em CSI, nada muito além disso. A verdadeira mudança veio em 2014, quando a HBO viu nele um casamento perfeito para o papel do sedutor Oberyn Martell, em Game of Thrones — na época, uma das séries com a maior audiência e público cativo.

De lá para cá, a ocupação profissional de Pascal deu um salto considerável. De Game of Thrones, a Netflix o contratou para interpretar "We Can be Heroes", um filme para crianças. Depois, convidou-o a viver Javier Peña na série Narcos, ao lado do brasileiro Wagner Moura.

O papel foi tão produtivo que chamou a atenção da 20th Century e, em 2017, ele estrelou como um dos personagens em Kingsman: O Círculo Dourado, sua porta de entrada para a Disney. Foi só em 2019, no entanto, que ele iniciou seu papel como protagonista em The Mandalorian, série de grande sucesso da marca do Mickey, e conquistou seu público cativo: a Geração Z e os Millennials, os novos 'tiktokers'. E claro, o papel de Joel em The Last of Us, seguindo a mesma premissa de um personagem com mais afinidade paternal, só reforçou esse sucesso.

Os jovens se afeiçoaram ao papel do mascarado mandaloriano e do protetor Joel, mas quando conheceram o ator mais à fundo, forneceram a ele um palco fértil para além da atuação: um 'abre alas' dos famosos mais admirados pela personalidade e pelo ativismo diante de várias causas sociais.

Mas por que as pessoas gostam tanto do Pedro Pascal?

É evidente que a atuação nas séries mais assistidas dos últimos anos chamou atenção, mas não é só pelo tempo na tela que justifica todo o alvoroço em torno do ator latino. Carismático, Pascal tem encantado pelo posicionamento político, apoio às causas sociais e relacionamento ativo e carinhoso com os fãs. Veja abaixo alguns dos motivos pelos quais ele tem apaixonado o público:

Apoio à comunidade LGBT

Aliado e militante da comunidade LGBT, Pascal sempre deixou claro que seu ativismo não era da boca para fora. Em 2021, ele esteve ao lado da irmã Lux Pascal, quando esta se assumiu mulher trans nas redes sociais. Em diversas entrevistas, ele se mostrou um ativo defensor da causa e incentivou grandes empresas a se tornarem mais diversas — a Disney é uma delas.

Simpatizante do feminismo

Pedro também sempre mencionou o quanto a luta e o trabalho das mulheres precisa ser respeitado e reconhecido. Em diversas entrevistas e posts em suas redes sociais, o ator enalteceu o trabalho de outras atrizes, indicou livros e filmes feministas, entre outros.

Relacionamento com os fãs

Outro ponto que influenciou bastante no posicionamento do público em relação ao ator foi ver a forma como ele interage com seus fãs. Muito ativo nas redes sociais, ele não mede esforços para responder seus seguidores e tirar fotos, nas ruas, com os admiradores de seu trabalho. Em eventos e premiers, mostrou-se bastante caloroso com os espectadores.

Carisma inigualável

Boa parte do encantamento por Pascal vem, no entanto, da personalidade intimista do ator. Bem-humorado, ele mostra, em entrevistas, um lado mais simpático que os demais atores de Hollywood. Além de aderir às brincadeiras dos fãs e assumir o manto de seus apelidos — são várias as entrevistas em que ele assume que é um 'daddy da internet' —, Pedro mantém uma postura bem aberta ao público em geral.

Por essas e outras razões, Pedro Pascal tem sido o grande nome do momento. E deve continuar assim pelo menos até o meio de abril, quando acaba a terceira temporada de The Mandalorian. Mas diz aí, você também é fã do ator?