‘The Mandalorian & Grogu’: história do 'baby Yoda' e mandaloriano vai virar filme

Quem gostou de ver Grogu (o 'baby Yoda') e o Mandaloriano (Pedro Pascal) na série "Mandalorian", de Star Wars, já pode contar os dias: a história dos dois vai virar filme. Dirigido por Jon Favreau, produtor e criador da série, o longa recebeu o nome de “The Mandalorian & Grogu” e entrará em produção ainda este ano e não tem previsão de data de estreia.

“Adorei contar histórias ambientadas no mundo rico que George Lucas criou”, disse Favreau em comunicado à imprensa. “A perspectiva de trazer o Mandaloriano e seu aprendiz Grogu para a tela grande é extremamente emocionante.” A produção do filme será assinada por Favreau, em conjunto com a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e o criador de “Ahsoka”, Dave Filoni.

A terceira temporada de "The Mandalorian" estreou em março deste ano no Disney+. A série acompanha as jornadas de Din Djarin (Pedro Pascal), um caçador de recompensas, e de Grogu, da mesma espécie do personagem Yoda. Nos novos episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, o Mandaloriano cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos ao mesmo tempo que ele e Grogu continuam sua jornada juntos.

Como assistir The Mandalorian?

Todos os episódios da série estão disponíveis na Disney +.

Quantas temporadas tem The Mandalorian?

A série caminha para sua quarta temporada.

