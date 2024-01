Rumo a marca das 40 operações, Disney quer expandir lojas oficiais da Marvel no Brasil até 2025

Em outubro do ano passado, a Disney finalmente expandiu as fronteiras e levou suas lojas oficiais da Marvel para além dos limites dos parques temáticos nos Estados Unidos e Europa. A primeira Marvel Store oficial fora do eixo norte-americano foi inaugurada no Brasil, mais especificamente na cidade de Campinas, e já teve mais de 60 mil visitantes só no primeiro mês de lançamento.

Para chegar em solo brasileiro, a loja foi feita com apoio da Dream Store, que vende produtos exclusivos do selo Disney e supervisiona a operação no Brasil. Até 2025, o objetivo da marca é alcançar um total de 40 operações, incluindo novas Dream Stores e Marvel Stores, disse Mara Ronchi, líder de Consumer Products, Games & Publishing da Disney, em entrevista exclusiva à EXAME.

“Atualmente no Brasil temos 115 parceiros de negócios locais e globais que licenciam a marca Marvel e seus personagens nas mais diversas categorias de produtos: brinquedos, vestuário, cuidados pessoais, alimentos, produtos para a casa, papelaria, festas, games, calçados entre outros”, explica a executiva. “Apenas na América Latina, temos 80 marcas globais atuando com Marvel, sendo os principais: Hasbro, Funko, Iron Studios, Lego, Mattel, Pandora, Zara, Mcdonald’s, P&G e Crocs”.

Made in USA, sold in Brazil

Os produtos exclusivos, vindos diretamente dos Estados Unidos — os mesmos que podem ser adquiridos nos tão famosos parques temáticos da Disney — são, segundo Ronchi, os preferidos da loja.

“Um aspecto notável é que 60% do nosso faturamento vem de produtos exclusivos em todas as categorias”, explicou a executiva. A Disney não abre valores de faturamento ou investimento.

São mais de 40 mil itens à disposição do público, que variam entre action-figures, brinquedos para crianças, máscaras, jogos e também produtos de estilo, como camisetas, mochilas, itens de decoração para casa, louças, chaveiros, bolsas de academias, copos, garrafas e muitos outros. Vale dizer, para todos os gêneros.

“Também tivemos uma adesão significativa do público feminino, o que reforça nosso projeto que iniciamos há algum tempo para a criação de uma maior gama de produtos mais orientada para este segmento, atendendo às suas preferências e interesses”, completou Ronchi.

Expansão da marca e desafios

Apesar do sucesso, trazer os produtos oficiais para o Brasil não tem sido um processo tão simples para a Disney. Primeiro porque todo o processo de licenciamento da marca é uma etapa minuciosamente detalhada — e escolhida a dedo pela marca.

“Temos uma equipe comercial dedicada que cuida do relacionamento com esses parceiros, assim como da prospecção de potenciais players que correspondam a desafios estratégicos com cada uma de nossas marcas e franquias”, salienta Ronchi. “Todo o processo de licenciamento é cuidadosamente coordenado pela nossa equipe, desde o contrato, desenvolvimento e aprovação de produto, posicionamento de preço e apoio com estratégias de marketing e varejo”, completa.

Fora a etapa do licenciamento, o maior desafio, segundo a gestora da Disney, é a distribuição física entre diferentes canais de varejo para levar a informação dos conteúdos da marca aos principais licenciados em potencial.

“O Brasil é um país enorme e é um desafio atingir todos os territórios, principalmente no que diz respeito a distribuir o produto que tenha mais adequação a cada região brasileira. Um forte trabalho está em desenvolvimento com pequenos e médios varejistas nas diferentes categorias em que atuamos, além de foco nos e-commerces, visando a ampliação do mix de produtos e destaque das nossas franquias nestes principais players”, finaliza.

Onde fica a Marvel Store no Brasil?

Localizada em Campinas, a menos de 100 quilômetros da capital paulista, a loja está dentro do Parque D. Pedro Shopping, na entrada das águas, e conta com um espaço de 400 metros quadrados recheado de produtos.

Segundo a equipe da Dream Store e Disney Brasil, a escolha de Campinas foi estratégica para posicionar a primeira loja oficial da Marvel na América Latina dentro do maior shopping do continente. Ainda não há previsão de expansão para outras cidades do Brasil.