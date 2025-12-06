Shakira e Piqué voltam a conversar diretamente após três anos, diz revista

Shakira e Gerard Piqué colocaram fim ao silêncio e encontraram um novo ponto de equilíbrio. Após três anos de comunicação mediada por terceiros, o ex-casal voltou a conversar diretamente (sem discussões ou ruídos), principalmente por WhatsApp. Tonino, irmão da cantora, deixou oficialmente o papel de "intermediário".

Segundo fontes próximas ouvidas pela revista Vanitatis, a mudança não veio de uma reaproximação afetiva, mas sim de uma necessidade prática: a rotina dos filhos.

A virada, porém, começou de forma gradual, sobretudo após a mudança de Shakira para Miami com os filhos, Sasha e Milan, em 2023.

Neste ano, a cantora também tomou uma decisão simbólica: rompeu de vez com pendências do passado, desocupou a casa de Esplugues e encerrou qualquer vínculo patrimonial com o ex-companheiro.

O ano de 2025 ainda foi a primeira vez que a cantora elogiou o ex-companheiro publicamente, quando ressaltou sua disciplina como ponto positivo na criação dos filhos. "O pai delas também é muito disciplinado. Não se chega ao sucesso de outra forma; disciplina é fundamental. Isso é inegociável", disse.

Hoje, Shakira e Piqué mantêm uma espécie de reconciliação operacional. Não há conversas sobre ressentimentos, lembranças ou debates. As interações se limitam a questões práticas: agendas, voos, atividades escolares, compromissos.

Lembre as farpas entre o ex-casal

Em junho de 2022, após 11 anos juntos, Shakira e Piqué anunciaram o fim do casamento. A ruptura veio após a artista descobrir uma traição dentro da própria casa: o consumo inesperado de uma geleia que o ex-jogador nunca tocava acabou revelando o relacionamento dele com Clara Chía Martí, então estudante de 23 anos.

Transformando mágoas em arte, a cantora acumulou ao menos R$ 162 milhões com músicas inspiradas na separação. O auge veio com "Shakira Bzrp Music Sessions Vol. 53", parceria com Bizarrap. Na letra, a colombiana dispara críticas diretas ao ex-marido e faz alusão ao nome da nova namorada, afirmando que "claramente não é como soa".

Vieram, então, outros hits com recados nada sutis: "Te Felicito", "Monotonía", "TQG" e "Acróstico".