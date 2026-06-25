Quanto custa o GTA 6? Confira preços

O GTA 6 já tem preço oficial no Brasil.

A pré-venda do jogo mais aguardado da década começou à 00h01 desta quinta-feira, 25, e a Rockstar Games confirmou os valores das duas edições nas lojas digitais do PlayStation 5 e do Xbox Series X|S.

Quanto custa o GTA 6 no Brasil?

Os preços oficiais, válidos tanto na PlayStation Store quanto na Microsoft Store (Xbox), são:

Standard Edition: R$ 449,90

R$ 449,90 Ultimate Edition: R$ 549,90

Os mesmos valores aparecem em grandes varejistas brasileiros, como Amazon, Kabum e Nuuvem, tanto para as versões digitais quanto para a mídia física.

Qual a diferença entre as edições Standard e Ultimate?

A Standard Edition, por R$ 449,90, inclui o jogo base, o Pacote Vintage Vice City e um mês de assinatura do serviço GTA+.

Já a Ultimate Edition, por R$ 549,90, soma a tudo isso a chamada Melhoria Ultimate Edition, voltada a quem quer a experiência mais completa desde o lançamento.

Ambas as edições dão acesso ao pré-carregamento (pré-load) do jogo a partir de 17 de novembro e a bônus de pré-venda.

Quanto custa o GTA 6 em dólar?

Nos Estados Unidos, a Rockstar confirmou os preços internacionais: a edição padrão sai por US$ 79,99 (cerca de US$ 80), e a Ultimate, por US$ 99,99 (cerca de US$ 100).

O valor fica acima do padrão atual da indústria, em que os grandes lançamentos costumam estrear por US$ 69,99 — mas não é inédito: a Nintendo já cobrou US$ 79,99 por jogos como Mario Kart World.

Quando o GTA 6 será lançado?

O GTA 6 chega em 19 de novembro, exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Uma versão para PC ainda não foi anunciada, e o jogo não terá versão para PlayStation 4 ou Xbox One. As versões físicas, segundo a Rockstar, não incluirão disco — apenas um código para download.

Vale a pena comprar na pré-venda?

Quem comprar uma edição digital antes de 20 de novembro garante o Pacote Vintage Vice City e o mês gratuito de GTA+ como bônus de pré-venda. Vale, porém, atenção a um detalhe: segundo a página oficial, a assinatura do GTA+ é renovada automaticamente todos os meses após o período inicial gratuito, até que o jogador cancele — então convém acompanhar a cobrança para evitar surpresas.

Os preços e condições de pré-venda podem mudar a qualquer momento, e a recomendação é sempre conferir o valor atualizado diretamente na loja oficial antes de finalizar a compra.