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Anthropic pagará R$ 3 milhões para quem ajudar a montar estratégia de IPO

Nova contratação aproxima a Anthropic de investidores e reforça os sinais de um IPO ainda neste semestre

Dario Amodei, CEO da Anthropic, durante painel com Marc Benioff no Dreamforce 2025, em San Francisco (Juliana Pio)

Dario Amodei, CEO da Anthropic, durante painel com Marc Benioff no Dreamforce 2025, em San Francisco (Juliana Pio)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de julho de 2026 às 10h01.

A Anthropic, empresa responsável pelo Claude, está a caminho de uma das ofertas iniciais públicas (IPO, na sigla em inglês) mais aguardadas do ano. Agora, a empresa anunciou que irá pagar de US$ 425 mil a US$ 600 mil (de R$ 2,1 milhões a R$ 3 milhões, na cotação atual) para quem ajudar na estratégia para a chegada a Wall Street.

Na terça-feira, 14, a Anthropic abriu uma vaga de diretor em sua equipe de relações com investidores. Segundo a descrição da vaga, o profissional será responsável por construir a narrativa de investimento da Anthropic e atuar como principal interlocutor entre os maiores investidores da empresa e sua liderança.

Entre as atribuições estão acompanhar a evolução do setor de inteligência artificial, apresentar os produtos da companhia em reuniões com investidores e avaliar como decisões estratégicas podem influenciar o mercado de ações.

O executivo trabalhará ao lado de Kenneth Dorell, contratado em junho para liderar a área de relações com investidores após passagem pela Meta. O antigo responsável pela função, Vu Bui, deixou a empresa neste ano.

A Anthropic já se tornou um dos principais casos de sucesso entre investidores de venture capital. Agora, a empresa começa a se preparar para convencer um público muito maior — os investidores do mercado de ações.

Caminho para o IPO

A contratação reforça os preparativos da Anthropic para uma oferta pública inicial de ações (IPO).

Segundo a Bloomberg e o The Information, bancos que assessoram a empresa já organizam reuniões com investidores e negociam novas linhas de crédito, um movimento comum antes da abertura de capital.

A Anthropic já apresentou seu pedido de IPO de forma confidencial e pode estrear na bolsa ainda neste semestre, à frente da OpenAI.

A empresa, porém, terá de convencer investidores de que consegue manter o ritmo de crescimento em um mercado cada vez mais competitivo e pressionado por custos elevados.

Acompanhe tudo sobre:AnthropicIPOs

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