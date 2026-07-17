Anthropic pagará R$ 3 milhões para quem ajudar a montar estratégia de IPO

A Anthropic, empresa responsável pelo Claude, está a caminho de uma das ofertas iniciais públicas (IPO, na sigla em inglês) mais aguardadas do ano. Agora, a empresa anunciou que irá pagar de US$ 425 mil a US$ 600 mil (de R$ 2,1 milhões a R$ 3 milhões, na cotação atual) para quem ajudar na estratégia para a chegada a Wall Street.

Na terça-feira, 14, a Anthropic abriu uma vaga de diretor em sua equipe de relações com investidores. Segundo a descrição da vaga, o profissional será responsável por construir a narrativa de investimento da Anthropic e atuar como principal interlocutor entre os maiores investidores da empresa e sua liderança.

Entre as atribuições estão acompanhar a evolução do setor de inteligência artificial, apresentar os produtos da companhia em reuniões com investidores e avaliar como decisões estratégicas podem influenciar o mercado de ações.

O executivo trabalhará ao lado de Kenneth Dorell, contratado em junho para liderar a área de relações com investidores após passagem pela Meta. O antigo responsável pela função, Vu Bui, deixou a empresa neste ano.

A Anthropic já se tornou um dos principais casos de sucesso entre investidores de venture capital. Agora, a empresa começa a se preparar para convencer um público muito maior — os investidores do mercado de ações.

Caminho para o IPO

A contratação reforça os preparativos da Anthropic para uma oferta pública inicial de ações (IPO).

Segundo a Bloomberg e o The Information, bancos que assessoram a empresa já organizam reuniões com investidores e negociam novas linhas de crédito, um movimento comum antes da abertura de capital.

A Anthropic já apresentou seu pedido de IPO de forma confidencial e pode estrear na bolsa ainda neste semestre, à frente da OpenAI.

A empresa, porém, terá de convencer investidores de que consegue manter o ritmo de crescimento em um mercado cada vez mais competitivo e pressionado por custos elevados.