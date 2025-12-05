Pop

Quantas vezes o Big Fone tocou no BBB 25?

As chamadas envolveram anulação, indicação ao Paredão e uma dinâmica inédita

O Big Fone segue como uma das dinâmicas mais conhecidas do Big Brother Brasil. A cada toque, a casa muda de direção e o público acompanha decisões que influenciam votações, imunidades e indicações ao Paredão. O aparelho pode tocar a qualquer momento, o que mantém os participantes em alerta permanente.

No BBB 25, o Big Fone já movimentou o jogo ao tocar em três oportunidades. As chamadas alteraram estratégias, mudaram rumos de duplas e trouxeram consequências diretas para a formação da berlinda.

Porém, o recorde ainda permanece com o BBB 21, quando o aparelho tocou nove vezes ao longo da temporada.

Como o Big Fone influenciou o BBB 25

A primeira chamada ocorreu em um programa ao vivo de sábado. Maike, que cumpria o castigo do Monstro, atendeu ao telefone. Ele e Gabriel indicaram Diego e Dani Hypólito ao Paredão. No entanto, a direção anulou a ação porque o participante descumpriu regras do castigo. A decisão retirou a indicação e também a imunidade concedida à dupla.

A segunda chamada aconteceu no domingo seguinte. A dinâmica se repetiu, e Camilla atendeu ao aparelho. Em consenso com sua irmã Thamiris, ela indicou Edilberto e Raissa ao Paredão. Pai e filha foram eliminados após a votação do público.

A terceira vez trouxe uma dinâmica inédita no programa. Eva atendeu ao Big Fone e, acompanhada de Renata, precisou escolher duas duplas para participar de um almoço especial.

Para o BBB 26, a expectativa é de que o Big Fone terá três versões diferentes, com o público decidindo qual delas tocará e qual mensagem será transmitida. A mudança busca tornar as decisões inesperadas e aumentar o impacto da dinâmica na formação de paredões e estratégias de jogo.

