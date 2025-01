BBB 25: Eva atende o Big Fone; saiba o que acontece agora

Depois da noite de eliminação que tirou a dupla de pai e filha, Edilberto e Raissa do jogo, é hora de colocar fogo no parquinho. O Big Fone tocou hoje após o programa 'Mais Você' e quem atendeu foi Eva.

Como funciona a nova estratégia do Big Fone?

Ao atender o Big Fone, Eva e Renata ganharam um almoço especial, onde puderam convidar mais duas duplas para se juntar a elas e escolheram Delma e Guilherme e Maike e Gabriel. No entanto, o que parece ser uma simples refeição esconde uma estratégia intensa: tudo o que for dito durante o almoço será transmitido ao vivo para os outros participantes, criando um ambiente de tensão e expectativa.

Após o término do almoço, as duplas terão que decidir entre si quem ficará imune ao próximo Paredão, aumentando ainda mais a pressão sobre os competidores.

Momento decisivo para o jogo

Essa reviravolta ocorre em um momento crítico do jogo, especialmente após a saída de Edilberto e Raissa, que deixou a casa sem uma das duplas. A nova dinâmica do Big Fone promete não apenas entretenimento, mas também reviravoltas estratégicas que podem mudar o rumo do jogo.

Os participantes precisarão estar atentos às alianças e decisões tomadas durante esse almoço especial, pois cada palavra pode ter consequências diretas em suas trajetórias dentro da casa.

O que esperar dos próximos dias no BBB 25?

Com a tensão nas alturas e novas alianças se formando, os próximos dias no BBB 25 prometem ser emocionantes. Estratégias serão colocadas à prova, e qualquer deslize pode comprometer o futuro de um participante no jogo.