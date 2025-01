BBB 25: Big Fone vai tocar de novo? veja o que muda após anulação da dinâmica

A anulação da dinâmica do Big Fone no BBB 25 causou uma mudança na dinâmica deste fim de semana. Ele tocou pela primeira vez neste último sábado, 25, e garantiu a imunização da dupla Maike e Daniel por algumas horas, mas o resultado foi revisto depois de um descumprimento de regras por parte do brother que atendeu o telefone.

Agora, ele deve tocar novamente assim que o programa começar neste domingo, 26, logo após o "Fantástico", quando todos estarão ao vivo, conversando cm o apresentador Tadeu Schmidt. Com isso, haverá outra dupla imune e mais uma vez, outros dois participantes serão mandados diretamente para o paredão que se forma nesta noite.

O erro de Maike

Maike estava encarregado de cuidar da boneca Maria Eugênia, como parte do Castigo do Monstro, mas ao ouvir o Big Fone tocar, largou a boneca e correu para atender o aparelho. A atitude foi considerada uma infração, já que ele abandonou o castigo, quebrando as regras do jogo. Como consequência, perdeu 500 estalecas, e tanto ele quanto Gabriel perderam a imunidade ao próximo paredão.

Impactos na dinâmica do jogo

Com Maike e Gabriel expostos ao paredão, as estratégias dos participantes sofreram um abalo significativo. Além disso, Diego e Daniele Hypolito, que foram colocados no paredão ontem, foram tirados da berlinda, o que adicionou ainda mais tensão à casa.