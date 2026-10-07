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Steven Spielberg em 'Transformers'? Diretor assume novo papel na franquia

Diretor renomado irá supervisionar aspectos criativos do oitavo longa-metragem da saga; executivos buscam retomar a magia do primeiro filme

Transformers: Steven Spielberg assume papel criativo na franquia (Henry Nicholls/Reuters)

Transformers: Steven Spielberg assume papel criativo na franquia (Henry Nicholls/Reuters)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12h06.

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RESUMO ＋

Steven Spielberg assumiu a supervisão criativa de “Transformers 8”, novo filme da franquia da Paramount Pictures, segundo a Variety. Spielberg também será produtor executivo e trabalhará ao lado de Lorenzo di Bonaventura para aproximar o longa do tom dos primeiros títulos da saga. O diretor do filme ainda não foi definido.

Steven Spielberg assumiu um novo desafio. O renomado diretor americano irá liderar a franquia "Transformers", que está no processo de desenvolvimento de seu oitavo filme na Paramount Pictures.

Spielberg será o produtor executivo de "Transformers 8", assim como nos filmes anteriores, mas também assume a tarefa de supervisionar os aspectos criativos do longa-metragem ao lado de Lorenzo di Bonaventura, segundo a revista Variety.

O objetivo da nova parceria é que o oitavo filme tenha um tom semelhante aos primeiros trabalhos da franquia, que tinham um maior envolvimento de Spielberg.

O que sabemos sobre 'Transformers 8'?

Apesar da confirmação da participação de Spielberg, o diretor para o oitavo filme da franquia ainda não foi confirmado. O papel de Michael Bay, cineasta de longa data da saga, também não.

Shia LaBeouf, antiga estrela da franquia "Transformers", não irá retornar, enquanto as negociações com o restante do elenco ainda estão em andamento.

O roteiro do filme está sendo escrito por Jason Fuchs e é esperado que a trama se passe nos dias atuais, porém todos os outros detalhes do enredo estão sendo mantidos em sigilo.

A produção será responsabilidade de Di Bonaventura, Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto e da Hasbro, que é dona da propriedade intelectual.

A Hasbro Entertainment segue atuando como produtora associada do filme.

O futuro de 'Transformers'

De acordo com a Variety, o projeto crossover entre "Transformers" e "G.I Joe", da Paramount Pictures, foi cancelado. Em vez disso, o estúdio estaria trabalhando em um novo filme de "G.I. Joe" em parceria com Danny McBride.

Enquanto isso, começaram a surgir informações sobre o oitavo filme de “Transformers”, ainda sem data de estreia informada. As novidades coincidiram com o relançamento da animação “Transformers: O Filme”, de 1986, que voltou aos cinemas entre 17 e 21 de setembro de 2026 para celebrar os 40 anos da franquia.

O longa arrecadou aproximadamente US$ 6 milhões em sua exibição original e somou US$ 4,1 milhões no relançamento nos Estados Unidos e no Canadá, o que levou a bilheteria acumulada para cerca de US$ 10 milhões.

'Perguntas frequentes'

Qual será o papel de Steven Spielberg em “Transformers 8”? ＋

Steven Spielberg será produtor executivo e supervisionará os aspectos criativos de “Transformers 8” ao lado de Lorenzo di Bonaventura, segundo a Variety. O objetivo é recuperar o tom dos primeiros filmes da franquia.

Quem será o diretor de “Transformers 8”? ＋

O diretor de “Transformers 8” ainda não foi confirmado. A participação de Michael Bay, cineasta ligado à franquia, também permanece indefinida.

Shia LaBeouf estará em “Transformers 8”? ＋

Shia LaBeouf não retornará para “Transformers 8”. As negociações com os demais integrantes do elenco ainda estão em andamento.

O que se sabe sobre a história de “Transformers 8”? ＋

O roteiro de “Transformers 8” está a cargo de Jason Fuchs, e a expectativa é que a trama se passe nos dias atuais. Os demais detalhes do enredo permanecem em sigilo.

Quem produzirá “Transformers 8”? ＋

“Transformers 8” será produzido por Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto e Hasbro. A Hasbro Entertainment continuará como produtora associada.

O crossover entre “Transformers” e “G.I. Joe” foi cancelado? ＋

Sim. Segundo a Variety, a Paramount Pictures cancelou o crossover entre “Transformers” e “G.I. Joe” e trabalha em um novo filme de “G.I. Joe” em parceria com Danny McBride.

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