Steven Spielberg em 'Transformers'? Diretor assume novo papel na franquia

RESUMO ＋ Steven Spielberg assumiu a supervisão criativa de “Transformers 8”, novo filme da franquia da Paramount Pictures, segundo a Variety. Spielberg também será produtor executivo e trabalhará ao lado de Lorenzo di Bonaventura para aproximar o longa do tom dos primeiros títulos da saga. O diretor do filme ainda não foi definido.

Steven Spielberg assumiu um novo desafio. O renomado diretor americano irá liderar a franquia "Transformers", que está no processo de desenvolvimento de seu oitavo filme na Paramount Pictures.

Spielberg será o produtor executivo de "Transformers 8", assim como nos filmes anteriores, mas também assume a tarefa de supervisionar os aspectos criativos do longa-metragem ao lado de Lorenzo di Bonaventura, segundo a revista Variety.

O objetivo da nova parceria é que o oitavo filme tenha um tom semelhante aos primeiros trabalhos da franquia, que tinham um maior envolvimento de Spielberg.

O que sabemos sobre 'Transformers 8'?

Apesar da confirmação da participação de Spielberg, o diretor para o oitavo filme da franquia ainda não foi confirmado. O papel de Michael Bay, cineasta de longa data da saga, também não.

Shia LaBeouf, antiga estrela da franquia "Transformers", não irá retornar, enquanto as negociações com o restante do elenco ainda estão em andamento.

O roteiro do filme está sendo escrito por Jason Fuchs e é esperado que a trama se passe nos dias atuais, porém todos os outros detalhes do enredo estão sendo mantidos em sigilo.

A produção será responsabilidade de Di Bonaventura, Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto e da Hasbro, que é dona da propriedade intelectual.

A Hasbro Entertainment segue atuando como produtora associada do filme.

O futuro de 'Transformers'

De acordo com a Variety, o projeto crossover entre "Transformers" e "G.I Joe", da Paramount Pictures, foi cancelado. Em vez disso, o estúdio estaria trabalhando em um novo filme de "G.I. Joe" em parceria com Danny McBride.

Enquanto isso, começaram a surgir informações sobre o oitavo filme de “Transformers”, ainda sem data de estreia informada. As novidades coincidiram com o relançamento da animação “Transformers: O Filme”, de 1986, que voltou aos cinemas entre 17 e 21 de setembro de 2026 para celebrar os 40 anos da franquia.

O longa arrecadou aproximadamente US$ 6 milhões em sua exibição original e somou US$ 4,1 milhões no relançamento nos Estados Unidos e no Canadá, o que levou a bilheteria acumulada para cerca de US$ 10 milhões.