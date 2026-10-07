Justiça aprova plano de recuperação extrajudicial do GPA para renegociar R$ 4,5 bi em dívidas

A Justiça de São Paulo homologou, nesta quarta-feira, 7, o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que estabelece a renegociação de R$ 4,5 bilhões em dívidas.

A proposta recebeu a aprovação de representantes de 57,49% dos créditos, de acordo com o fato relevante divulgado nesta tarde.

A decisão estabelece que os créditos incluídos no processo, que não abrangem operações correntes de fornecimento, serão quitados de acordo com uma das três modalidades de pagamento escolhidas pelos credores.

Próximos passos

Após a homologação, o GPA informou que dará continuidade à execução do plano. Entre as próximas etapas estão a formalização de uma captação de R$ 200 milhões e a elaboração dos documentos relacionados aos créditos sujeitos à recuperação extrajudicial.

"O Plano abrange os créditos quirografários não relacionados a operações correntes de fornecimento de produtos, mercadorias, prestação de serviços ou aluguéis ('Créditos Sujeitos'), no montante total de R$ 4,568 bilhões. A Companhia obteve a adesão de credores titulares de 57,49% dos Créditos Sujeitos, percentual superior à maioria exigida pelo art. 163, caput, da LFR", diz o fato relevante.

Plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA). (GPA/Divulgação)

E acrescenta: "A Companhia dará sequência aos atos necessários à implementação do Plano,

entre eles a celebração dos instrumentos relativos aos Novos Recursos, com captação

de R$ 200 milhões, e dos instrumentos relativos aos Créditos Sujeitos".

O Grupo Pão de Açúcar informou que suas operações seguem normais e que "está em dia com suas obrigações junto a fornecedores, clientes e demais parceiros, os quais não integram a recuperação extrajudicial".

O GPA ressaltou que o processo de recuperação judicial representa passo importante para readequação dos passivos e a sustentabilidade da companhia.

"A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes a respeito do tema, nos termos exigidos pela regulamentação".

Ações disparam na Bolsa

As ações do GPA (PCAR3) figuram entre as maiores altas da bolsa nesta quarta-feira, com avanço de 10,09%, a R$ 3,71, por volta das 13h30 (horário de Brasília). O movimento ocorre após a companhia informar que a Justiça de São Paulo homologou seu plano de recuperação extrajudicial.

No acumulado do mês, os papéis registram valorização superior a 10%. Em 30 dias, a alta passa de 30%. Em períodos mais longos, o desempenho permanece negativo: desde o início do ano, as ações recuam mais de 2%, enquanto, nos últimos 365 dias, a queda se aproxima de 5%.

*Em atualização.