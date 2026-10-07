Justiça aprova plano de recuperação extrajudicial do GPA para renegociar R$ 4,5 bi em dívidas

Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13h25.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 13h38.
A Justiça de São Paulo homologou, nesta quarta-feira, 7, o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que estabelece a renegociação de R$ 4,5 bilhões em dívidas.
A proposta recebeu a aprovação de representantes de 57,49% dos créditos, de acordo com o fato relevante divulgado nesta tarde.
A decisão estabelece que os créditos incluídos no processo, que não abrangem operações correntes de fornecimento, serão quitados de acordo com uma das três modalidades de pagamento escolhidas pelos credores.
Após a homologação, o GPA informou que dará continuidade à execução do plano. Entre as próximas etapas estão a formalização de uma captação de R$ 200 milhões e a elaboração dos documentos relacionados aos créditos sujeitos à recuperação extrajudicial.
"O Plano abrange os créditos quirografários não relacionados a operações correntes de fornecimento de produtos, mercadorias, prestação de serviços ou aluguéis ('Créditos Sujeitos'), no montante total de R$ 4,568 bilhões. A Companhia obteve a adesão de credores titulares de 57,49% dos Créditos Sujeitos, percentual superior à maioria exigida pelo art. 163, caput, da LFR", diz o fato relevante.
E acrescenta: "A Companhia dará sequência aos atos necessários à implementação do Plano,
entre eles a celebração dos instrumentos relativos aos Novos Recursos, com captação
de R$ 200 milhões, e dos instrumentos relativos aos Créditos Sujeitos".
O Grupo Pão de Açúcar informou que suas operações seguem normais e que "está em dia com suas obrigações junto a fornecedores, clientes e demais parceiros, os quais não integram a recuperação extrajudicial".
O GPA ressaltou que o processo de recuperação judicial representa passo importante para readequação dos passivos e a sustentabilidade da companhia.
"A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes a respeito do tema, nos termos exigidos pela regulamentação".
As ações do GPA (PCAR3) figuram entre as maiores altas da bolsa nesta quarta-feira, com avanço de 10,09%, a R$ 3,71, por volta das 13h30 (horário de Brasília). O movimento ocorre após a companhia informar que a Justiça de São Paulo homologou seu plano de recuperação extrajudicial.
No acumulado do mês, os papéis registram valorização superior a 10%. Em 30 dias, a alta passa de 30%. Em períodos mais longos, o desempenho permanece negativo: desde o início do ano, as ações recuam mais de 2%, enquanto, nos últimos 365 dias, a queda se aproxima de 5%.
*Em atualização.