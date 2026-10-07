GTA 6 no Xbox Cloud Gaming? Microsoft esclarece se o jogo funcionará ou não neste serviço

GTA 6 não poderá ser jogado no PC pelo Xbox Cloud Gaming quando chegar ao mercado, em 19 de novembro de 2026. A informação foi esclarecida por Matthew Ball, diretor de estratégia do Xbox, após uma interpretação inicial apontar que a Microsoft teria obtido direitos exclusivos para transmitir o jogo pela nuvem.

Ball afirmou que a Microsoft prepara a chegada do título ao Xbox na data prevista, mas negou que o acordo envolva exclusividade de streaming, transmissão de jogos pela internet sem execução local, ou acesso ao game nos computadores por meio da nuvem.

A correção altera uma informação divulgada inicialmente em reportagem do The Verge. O texto havia indicado que o serviço de jogos pela nuvem da Microsoft poderia funcionar como uma alternativa para usuários de PC, plataforma que ainda não possui uma versão de GTA 6 anunciada pela Rockstar Games.

Com o esclarecimento, o Xbox Cloud Gaming não servirá como meio de acesso ao jogo nos computadores durante o lançamento. GTA 6 chegará inicialmente ao PlayStation 5 e aos Xbox Series X|S.

O que provocou a confusão sobre GTA 6 no Xbox Cloud Gaming

A informação inicial surgiu a partir de uma reunião interna da Microsoft citada pelo The Verge. Durante o encontro, Asha Sharma, CEO do Xbox, teria mencionado que a companhia preparava uma iniciativa relacionada a GTA 6 que nenhuma outra plataforma estaria oferecendo.

Fontes citadas pela publicação relacionaram a declaração a um possível acordo sobre os direitos de streaming do título. A partir dessa informação, a reportagem apontou inicialmente a possibilidade de o Xbox Cloud Gaming transmitir GTA 6 desde a estreia.

Esse cenário permitiria, em tese, que usuários acessassem o título pelo navegador ou pelos aplicativos compatíveis com o serviço, inclusive em computadores. A Rockstar Games, até o momento, anunciou GTA 6 apenas para os consoles da Sony e da Microsoft.

Após a publicação, Ball esclareceu que o título não será oferecido dessa forma no PC. A manifestação também corrigiu a interpretação de que a Microsoft teria obtido exclusividade ampla sobre o streaming de GTA 6.

As informações apresentadas não detalham qual será o alcance do acordo citado inicialmente. Uma das possibilidades levantadas no material original envolve recursos de transmissão associados aos consoles Xbox, mas não há confirmação sobre os termos desse acordo.

Microsoft prepara mudanças no Xbox Cloud Gaming

A discussão ocorre após a Microsoft anunciar alterações nas condições de uso do Xbox Cloud Gaming em determinados mercados. A partir de novembro, assinantes terão limites mensais de 15 horas no Game Pass Ultimate, dez horas no Premium e cinco horas no Essentials nos países afetados.

As restrições anunciadas não serão aplicadas ao Brasil. Após a divulgação das mudanças, a Microsoft enviou comunicações a assinantes brasileiros para informar que as condições do serviço permanecerão sem essa alteração no país.

A empresa também trabalha em uma modalidade de acesso ao Cloud Gaming com cobrança de acordo com o uso, sem a necessidade de manter uma assinatura tradicional do Game Pass. A previsão citada é que essa opção seja disponibilizada em novembro, mesmo mês marcado para a estreia de GTA 6.

A modalidade, porém, não modifica a situação do jogo nos computadores: conforme o esclarecimento de Ball, o lançamento não poderá ser acessado no PC pelo serviço de nuvem do Xbox.

Projeto Helix define próximos dispositivos do Xbox

A reunião interna também trouxe informações sobre o Projeto Helix, iniciativa relacionada à próxima geração de equipamentos do Xbox.

Segundo Asha Sharma, os planos envolvem uma “família de dispositivos”, com produtos próprios e equipamentos desenvolvidos em parceria com outras companhias.

O projeto está ligado ao acordo firmado entre Microsoft e AMD para o desenvolvimento de uma nova geração de hardware. A parceria inclui tecnologias destinadas aos próximos dispositivos do ecossistema Xbox, entre eles o sucessor dos consoles atuais.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Rockstar Games não anunciou uma edição para computadores. tem lançamento previsto parano PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Rockstar Games não anunciou uma edição para computadores.

Por esse motivo, jogadores de PC continuarão sem uma opção oficial para acessar o título no lançamento, inclusive por meio do Xbox Cloud Gaming. O material fornecido não apresenta uma data para uma eventual versão destinada aos computadores.