GTA 6 no Xbox Cloud Gaming? Microsoft esclarece se o jogo funcionará ou não neste serviço

GTA 6 continua sem opção para PC no lançamento após esclarecimento do Xbox (Reprodução)
Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12h20.
GTA 6 não poderá ser jogado no PC pelo Xbox Cloud Gaming quando chegar ao mercado, em 19 de novembro de 2026. A informação foi esclarecida por Matthew Ball, diretor de estratégia do Xbox, após uma interpretação inicial apontar que a Microsoft teria obtido direitos exclusivos para transmitir o jogo pela nuvem.
Ball afirmou que a Microsoft prepara a chegada do título ao Xbox na data prevista, mas negou que o acordo envolva exclusividade de streaming, transmissão de jogos pela internet sem execução local, ou acesso ao game nos computadores por meio da nuvem.
A correção altera uma informação divulgada inicialmente em reportagem do The Verge. O texto havia indicado que o serviço de jogos pela nuvem da Microsoft poderia funcionar como uma alternativa para usuários de PC, plataforma que ainda não possui uma versão de GTA 6 anunciada pela Rockstar Games.
Com o esclarecimento, o Xbox Cloud Gaming não servirá como meio de acesso ao jogo nos computadores durante o lançamento. GTA 6 chegará inicialmente ao PlayStation 5 e aos Xbox Series X|S.
A informação inicial surgiu a partir de uma reunião interna da Microsoft citada pelo The Verge. Durante o encontro, Asha Sharma, CEO do Xbox, teria mencionado que a companhia preparava uma iniciativa relacionada a GTA 6 que nenhuma outra plataforma estaria oferecendo.
Fontes citadas pela publicação relacionaram a declaração a um possível acordo sobre os direitos de streaming do título. A partir dessa informação, a reportagem apontou inicialmente a possibilidade de o Xbox Cloud Gaming transmitir GTA 6 desde a estreia.
Esse cenário permitiria, em tese, que usuários acessassem o título pelo navegador ou pelos aplicativos compatíveis com o serviço, inclusive em computadores. A Rockstar Games, até o momento, anunciou GTA 6 apenas para os consoles da Sony e da Microsoft.
Após a publicação, Ball esclareceu que o título não será oferecido dessa forma no PC. A manifestação também corrigiu a interpretação de que a Microsoft teria obtido exclusividade ampla sobre o streaming de GTA 6.
As informações apresentadas não detalham qual será o alcance do acordo citado inicialmente. Uma das possibilidades levantadas no material original envolve recursos de transmissão associados aos consoles Xbox, mas não há confirmação sobre os termos desse acordo.
A discussão ocorre após a Microsoft anunciar alterações nas condições de uso do Xbox Cloud Gaming em determinados mercados. A partir de novembro, assinantes terão limites mensais de 15 horas no Game Pass Ultimate, dez horas no Premium e cinco horas no Essentials nos países afetados.
As restrições anunciadas não serão aplicadas ao Brasil. Após a divulgação das mudanças, a Microsoft enviou comunicações a assinantes brasileiros para informar que as condições do serviço permanecerão sem essa alteração no país.
A empresa também trabalha em uma modalidade de acesso ao Cloud Gaming com cobrança de acordo com o uso, sem a necessidade de manter uma assinatura tradicional do Game Pass. A previsão citada é que essa opção seja disponibilizada em novembro, mesmo mês marcado para a estreia de GTA 6.
A modalidade, porém, não modifica a situação do jogo nos computadores: conforme o esclarecimento de Ball, o lançamento não poderá ser acessado no PC pelo serviço de nuvem do Xbox.
A reunião interna também trouxe informações sobre o Projeto Helix, iniciativa relacionada à próxima geração de equipamentos do Xbox.
Segundo Asha Sharma, os planos envolvem uma “família de dispositivos”, com produtos próprios e equipamentos desenvolvidos em parceria com outras companhias.
O projeto está ligado ao acordo firmado entre Microsoft e AMD para o desenvolvimento de uma nova geração de hardware. A parceria inclui tecnologias destinadas aos próximos dispositivos do ecossistema Xbox, entre eles o sucessor dos consoles atuais.
Por esse motivo, jogadores de PC continuarão sem uma opção oficial para acessar o título no lançamento, inclusive por meio do Xbox Cloud Gaming. O material fornecido não apresenta uma data para uma eventual versão destinada aos computadores.