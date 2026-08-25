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'Matéria Escura': 2ª temporada de série com Alice Braga chega ao streaming; veja calendário

Produção baseada no livro de Blake Crouch retorna com dez episódios e amplia a história dos universos alternativos

'Matéria Escura': nova temporada retoma a jornada de Jason Dessen e Daniela após os acontecimentos do primeiro ano (Reprodução / Apple TV)

'Matéria Escura': nova temporada retoma a jornada de Jason Dessen e Daniela após os acontecimentos do primeiro ano (Reprodução / Apple TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12h56.

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A segunda temporada de "Matéria Escura", série de ficção científica, estreia nesta sexta-feira, 28, no Apple TV+, trazendo de volta Joel Edgerton, Jennifer Connelly e Alice Braga para uma nova jornada entre universos alternativos.

A produção é baseada no livro homônimo de Blake Crouch, que também atua como criador e showrunner da adaptação. A primeira temporada apresentou Jason Dessen, um físico, professor e pai de família que é sequestrado e levado para uma versão alternativa de sua própria vida.

A partir daí, Jason passa a atravessar diferentes realidades enquanto tenta encontrar o caminho de volta para sua família. A história explora as possibilidades de vidas que poderiam ter sido vividas e as consequências das escolhas feitas ao longo do caminho.

Quando episódios terá a 2ª temporada de 'Matéria Escura'?

A segunda temporada de "Matéria Escura" terá dez episódios, lançados semanalmente às sextas-feiras. Depois do episódio de estreia, os capítulos seguintes chegam ao streaming toda sexta-feira, com o último previsto para 30 de outubro.

Veja o cronograma de episódios:

  • Episódio 1: 28 de agosto;
  • Episódio 2: 4 de setembro;
  • Episódio 3: 11 de setembro;
  • Episódio 4: 18 de setembro;
  • Episódio 5: 25 de setembro;
  • Episódio 6: 2 de outubro;
  • Episódio 7: 9 de outubro;
  • Episódio 8: 16 de outubro;
  • Episódio 9: 23 de outubro;
  • Episódio 10 (final): 30 de outubro.

No Brasil, a série também está disponível pelo Apple TV, que atualmente oferece o serviço por R$ 29,90 mensais após o período de teste gratuito.

O que esperar da nova temporada?

A segunda temporada começa depois que Jason e sua família encontram uma realidade que parece finalmente segura. Essa estabilidade, porém, é interrompida e faz com que os personagens voltem a enfrentar os perigos ligados ao multiverso.

Jason continua cada vez mais obcecado pela Caixa, o dispositivo que permite atravessar diferentes realidades. Enquanto isso, Daniela passa a lidar com uma crescente desconfiança, colocando em risco a estabilidade conquistada pela família.

A trama também acompanha Amanda e Ryan, que unem forças em uma tentativa de encontrar o caminho de volta para casa. Blair, por sua vez, assume uma posição de confronto, enquanto Leighton segue determinado a transformar sua visão de um mundo perfeito em realidade.

Elenco retorna para a nova fase

Joel Edgerton volta como Jason Dessen, enquanto Jennifer Connelly reprisa o papel de Daniela Dessen. Alice Braga também retorna como Amanda Lucas, e Jimmi Simpson interpreta novamente Ryan Holder.

O elenco ainda conta com Dayo Okeniyi, Oakes Fegley e Amanda Brugel. Blake Crouch permanece à frente da produção como criador, roteirista e produtor executivo.

Série expande o universo da história

A primeira temporada transformou a ideia de realidades alternativas em uma jornada pessoal para Jason, colocando diferentes versões de sua vida no centro da narrativa.

Agora, a série amplia esse conceito ao acompanhar outros personagens e seus próprios conflitos entre os universos. 

Confira o trailer da segunda temporada de 'Matéria Escura'

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