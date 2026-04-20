'The Boys': postar memes do Homelander agora é crime, diz Vought

Para os fãs de The Boys, uma notícia: segundo a Vought, agora é crime publicar memes do Homelander. Mas, calma, não na vida real — pelo menos ainda não.

A declaração foi divulgada em um comunicado que simula medidas de vigilância digital dentro do universo da série no perfil oficial da Vought no X (antigo Twitter).

De acordo com a publicação, qualquer meme que retrate o personagem de forma negativa será identificado por um sistema chamado Crime Analytics. Os responsáveis poderão ser "chamados a responder por seus crimes".

O texto também menciona que a punição pode ser ampliada caso o usuário tenha interagido com conteúdos ligados aos chamados Starlighters, grupo associado à personagem Starlight.

"Trolls da internet, cuidado: seu comportamento imprudente online agora terá consequências! A partir de agora, postar qualquer meme desfavorável do Homelander será sinalizado pela Análise de Crimes e você terá que responder por seus crimes. O castigo pode ser ainda maior se você também curtiu várias postagens do Starlighter!", diz o tuíte.

Internet trolls beware, your reckless behavior online will now have consequences! Moving forward, posting any unflattering Homelander memes will be flagged by Crime Analytics and you will have to answer for your crimes. Punishment may be even greater if you have also liked… pic.twitter.com/prOqktUA1H — Vought International (@VoughtIntl) April 19, 2026

Ficção ou realidade? Depende

A ação faz parte da estratégia de marketing da quinta e última temporada de The Boys, disponível no Prime Video desde 8 de abril.

A Amazon mantém perfis fictícios da Vought International (a megacorporação vilã da série) em plataformas como X, Instagram e YouTube, publicando comunicados, propagandas e "notícias" como se a empresa existisse de verdade, com mais de 1 milhão de seguidores combinados.

A campanha existe desde a segunda temporada, mas ficou mais intensa em 2026 . A série estreou sua reta final em um momento em que a distância entre a distopia fictícia da Vought e o noticiário real americano encolheu a ponto de desaparecer.

Posts da conta chegaram a viralizar como notícias genuínas, com usuários debatendo se o conteúdo era real antes de perceberem que estavam sendo trollados por uma corporação que não existe.

Os 'Arquivos do Herogasm'

O exemplo mais cirúrgico da temporada foi a operação dos "Herogasm Files" — uma paródia direta da liberação dos "Epstein Files" pelo governo americano em 2025.

Primeiro, a conta da Vought publicou um comunicado oficial negando categoricamente a existência de qualquer arquivo secreto sobre orgias de super-heróis, chamando os rumores de "fake news" e classificando a ideia de que Soldier Boy organizaria tal evento como "absolutamente RIDÍCULA".

Semanas depois, a mesma conta anunciou que, sendo "a empresa mais transparente da América", havia decidido liberar os arquivos. A versão publicada trazia a maioria dos nomes fortemente redigidos, e os poucos visíveis eram todos personagens ligados à resistência anti-Vought, como Starlight.

A estratégia real de comunicação

O perfil da Vought no X funciona como porta-voz de relações públicas em tempo real: press releases, controle de crise, declarações corporativas amarradas aos eventos dos episódios. No Instagram, o foco é em visuais polidos — pôsteres de propaganda, lançamentos de produtos fictícios e promoções dos "supes". No YouTube, ficam os conteúdos "in-universe", como segmentos da VNN (Vought News Network) e trailers de filmes fictícios do Universo Cinematográfico Vought.

Entre as temporadas, a estratégia inclui até um canal de notícias chamado "Seven on 7", conduzido por um âncora fictício que reporta eventos canônicos da série como se fossem notícias reais — com patrocínio real da G-Fuel, fundindo ainda mais os dois planos. Há também um site oficial da Vought e um para a Universidade Godolkin, com tour virtual do campus e loja de merchandise.

O showrunner Eric Kripke resumiu a visão da série em uma frase. "Percebemos que estávamos contando uma história sobre a interseção entre celebridade e autoritarismo — e como o entretenimento e as redes sociais são usados para vender o fascismo", disse.

Então, seus memes estão em risco?

Por enquanto, não. O Crime Analytics é ficção — assim como a Vought, o Homelander e os "Freedom Camps".

O post é, na prática, um convite para que os fãs interajam com a campanha, respondam à ameaça com ainda mais memes e ajudem a espalhar o conteúdo organicamente. Funcionou: a publicação gerou exatamente o tipo de engajamento indignado e bem-humorado que a equipe de marketing claramente esperava.

A fronteira entre ficção e realidade é, justamente, o produto que The Boys vende. E, pelo visto, está vendendo muito bem.