Quando saem os próximos episódios do documentário de Taylor Swift no Disney+?

Dividido em três partes, o conteúdo mostra os bastidores da turnê bilionária The Eras Tour

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10h08.

Depois da estreia dos dois primeiros episódios de "The Eras Tour | The End of an Era" no Disney+, os próximos capítulos da série documental já têm data para chegar. Dividido em três partes, o conteúdo mostra os bastidores da turnê bilionária de Taylor Swift, com cenas inéditas e depoimentos da equipe.

📅 Datas de lançamento dos episódios

Os episódios estão sendo liberados em pares, semanalmente, até o fim de dezembro. Confira o calendário:

  • 13 de dezembro de 2025: Episódios 1 e 2

  • 19 de dezembro de 2025: Episódios 3 e 4

  • 26 de dezembro de 2025: Episódios 5 e 6 (últimos episódios)

Ao todo, são seis episódios, com cerca de uma hora de duração cada, explorando a operação por trás da turnê mais lucrativa da história da música.

🎬 O que o documentário mostra?

A série vai além das performances: revela o planejamento da turnê, bastidores emocionantes e momentos marcantes — como a entrega dos bônus à equipe, que, segundo fãs, chegaram a US$ 750 mil por pessoa.

Também há imagens de bastidores, ensaios, logística de palco, estrutura da equipe e trechos inéditos de interações com o público.

💰 Um marco na indústria da música

A The Eras Tour arrecadou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria global, com mais de US$ 197 milhões distribuídos em bônus para a equipe técnica, de produção e artística. O documentário mostra como esse volume de dinheiro foi gerido e como impactou diretamente os profissionais da turnê.

📺 Onde assistir?

Todos os episódios estão sendo disponibilizados com exclusividade no Disney+. Basta ter uma conta ativa na plataforma e buscar por "The Eras Tour | The End of an Era".

