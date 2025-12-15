R$ 4 milhões para cada dançarino: o bônus (quase) secreto de Taylor Swift

Imagine abrir um envelope, ler um bilhete da Taylor Swift e descobrir que você acaba de ganhar um bônus de US$ 750 mil (cerca de R$ 4 milhões na cotação atual). Parece roteiro de filme, mas pode ter sido exatamente o que aconteceu nos bastidores da The Eras Tour.

O momento viralizou no novo documentário da cantora no Disney+, The Eras Tour | The End of an Era, quando dançarinos e membros da equipe recebem os tão aguardados bônus — e reagem com lágrimas, choque, e até um inalador sendo puxado às pressas.

O valor? Ninguém confirma. Mas o "bleep" no áudio e a reação do elenco deixaram os fãs com uma certeza: era um valor alto. Muito alto.

A teoria dos US$ 750 mil

Apesar de o valor exato ter sido censurado no vídeo — com áudio cortado e a boca do dançarino borrada — os fãs não perderam tempo. Rapidamente, TikTok, Instagram e fóruns de fãs se encheram de especulações: muitos apostam que o valor do bônus foi de impressionantes US$ 750 mil por pessoa.

"Isso foi um bleep de seis dígitos", escreveu um usuário. Outro disse: "Acho que ele falou seven-five-oh thousand dollars". E o burburinho só aumentou quando lembraram que, em 2023, Taylor deu US$ 100 mil para cada um dos motoristas da turnê — um valor já confirmado na época.

Ao longo de dois anos da turnê, Swift distribuiu um total de R$ 1 bilhão (US$ 197 milhões) em bônus para sua equipe, segundo a People.

O bônus foi distribuído entre motoristas de caminhão, fornecedores de alimentos e bebidas, técnicos de instrumentos, equipe de merchandising, equipe de iluminação e som, equipe de produção e assistentes, carpinteiros, dançarinos, banda, segurança, coreógrafos, pirotecnia, montadores de estruturas, cabelo, maquiagem, figurino, fisioterapeutas e equipe de vídeo. A The Eras Tour foi a turnê mais lucrativa da história, arrecadando mais de R$ 10,8 bilhões (US$ 2 bilhões).

Mais que um presente: um precedente

No documentário, Taylor aparece emocionada ao explicar a importância do momento. "O dia do bônus é tão importante porque eu quero criar um precedente com a Eras Tour", disse ela. “Se a turnê lucra mais, quem trabalha nela também recebe mais. Essas pessoas são as melhores no que fazem.”

A cantora também contou que escreveu cartas à mão para cada membro da equipe. “É como uma manhã de Natal quando você finalmente pode dizer ‘obrigada’ direito”, completou.

No documentário, produção, dançarinos e assistentes ficaram visivelmente abalados com o valor. Um se curvou com as mãos nos joelhos, outro cobriu o rosto chorando, e um terceiro pegou o inalador após ler o número.

Próximo capítulo?

Enquanto os fãs seguem tentando decifrar o “bleep milionário” e compartilhar teorias sobre a generosidade de Taylor, os próximos episódios de The End of an Era prometem mais bastidores, emoções e, quem sabe, novos momentos virais.

Uma coisa é certa: para a equipe da cantora, a Eras Tour não foi só uma turnê — foi o show da vida. E, talvez, o bônus da vida também.