R$ 4 milhões para cada dançarino: o bônus (quase) secreto de Taylor Swift

Valor exato foi censurado no documentário, mas fãs acreditam que bônus chegou a US$ 750 mil por pessoa

Taylor Swift: cantora distribuiu bônus milionário para funcionários (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy/Getty Images)

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10h01.

Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 10h02.

Imagine abrir um envelope, ler um bilhete da Taylor Swift e descobrir que você acaba de ganhar um bônus de US$ 750 mil (cerca de R$ 4 milhões na cotação atual). Parece roteiro de filme, mas pode ter sido exatamente o que aconteceu nos bastidores da The Eras Tour.

O momento viralizou no novo documentário da cantora no Disney+, The Eras Tour | The End of an Era, quando dançarinos e membros da equipe recebem os tão aguardados bônus — e reagem com lágrimas, choque, e até um inalador sendo puxado às pressas.

O valor? Ninguém confirma. Mas o "bleep" no áudio e a reação do elenco deixaram os fãs com uma certeza: era um valor alto. Muito alto.

A teoria dos US$ 750 mil

Apesar de o valor exato ter sido censurado no vídeo — com áudio cortado e a boca do dançarino borrada — os fãs não perderam tempo. Rapidamente, TikTok, Instagram e fóruns de fãs se encheram de especulações: muitos apostam que o valor do bônus foi de impressionantes US$ 750 mil por pessoa.

"Isso foi um bleep de seis dígitos", escreveu um usuário. Outro disse: "Acho que ele falou seven-five-oh thousand dollars". E o burburinho só aumentou quando lembraram que, em 2023, Taylor deu US$ 100 mil para cada um dos motoristas da turnê — um valor já confirmado na época.

Ao longo de dois anos da turnê, Swift distribuiu um total de R$ 1 bilhão (US$ 197 milhões) em bônus para sua equipe, segundo a People.

O bônus foi distribuído entre motoristas de caminhão, fornecedores de alimentos e bebidas, técnicos de instrumentos, equipe de merchandising, equipe de iluminação e som, equipe de produção e assistentes, carpinteiros, dançarinos, banda, segurança, coreógrafos, pirotecnia, montadores de estruturas, cabelo, maquiagem, figurino, fisioterapeutas e equipe de vídeo. A The Eras Tour foi a turnê mais lucrativa da história, arrecadando mais de R$ 10,8 bilhões (US$ 2 bilhões).

Mais que um presente: um precedente

No documentário, Taylor aparece emocionada ao explicar a importância do momento. "O dia do bônus é tão importante porque eu quero criar um precedente com a Eras Tour", disse ela. “Se a turnê lucra mais, quem trabalha nela também recebe mais. Essas pessoas são as melhores no que fazem.”

A cantora também contou que escreveu cartas à mão para cada membro da equipe. “É como uma manhã de Natal quando você finalmente pode dizer ‘obrigada’ direito”, completou.

No documentário, produção, dançarinos e assistentes ficaram visivelmente abalados com o valor. Um se curvou com as mãos nos joelhos, outro cobriu o rosto chorando, e um terceiro pegou o inalador após ler o número.

Próximo capítulo?

Enquanto os fãs seguem tentando decifrar o “bleep milionário” e compartilhar teorias sobre a generosidade de Taylor, os próximos episódios de The End of an Era prometem mais bastidores, emoções e, quem sabe, novos momentos virais.

Uma coisa é certa: para a equipe da cantora, a Eras Tour não foi só uma turnê — foi o show da vida. E, talvez, o bônus da vida também.

