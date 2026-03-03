O Irã pelo cinema: 6 filmes para entender o contexto geopolítico do país

No último sábado, 28, em meio a uma escalada de tensões geopolíticas, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O país foi alvo de dezenas de bombas e mísseis, e já acumula 787 mortos, entre militares e civis.

O início de uma guerra entre as três nações era iminente, motivado pela assinatura de um acordo nuclear. Há semanas, o presidente norte-americano, Donald Trump, vinha declarando que "se fosse necessário" atacaria o Irã, portador de um grande arsenal nuclear que "ameaça a soberania do Ocidente".

Apesar do recente ataque, o atrito diplomático entre os países está longe de ser novo. Na verdade, tem sido parte da história desses territórios há décadas. E já estampou uma porção de filmes de ambos os lados do conflito.

Abaixo, separamos seis longas-metragens estadunidenses israelenses e iranianos que exploram a realidade da escalada de pressão internacional entre Estados Unidos e Irã há pelo menos 30 anos. Neles, é possível entender e perceber as diferenças das histórias contadas, em formato e em conteúdo, entre cada uma das nações. Confira:

Persépolis (2007)

Uma jovem iraniana que sonha em ser vidente acompanha de perto a queda do Xá e de seu regime brutal. Enquanto cresce e se torna mulher, questiona a falta de autoridade feminina no país e acompanha de perto da tensão entre Irã, Iraque, Israel e Estados Unidos. A obra é baseada nos quadrinhos de Marjane Satrapi.

Táxi Teerã (2015)

O diretor Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro e indicado ao Oscar de 2026 por Foi Apenas um Acidente, exploca em Taxi Teerã a história de passageiros expressam suas opiniões e pontos de vista em um táxi conduzido pelo cineasta nas ruas de Teerã. O filme venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim.

Um Espião Impossível (1987)

O jovem marido israelense Eli Cohen é recrutado pelo Mossad no início dos anos 60 e enviado para a Síria. Lá, faz amizade com um alto funcionário do governo e fornece informações valiosas para Israel. Em uma visita, sua esposa pede a ele para deixar seu trabalho, e seu mentor diz que ele realizou o suficiente, mas ele decide voltar para a Síria uma última vez. Um dia, ele descobre um ataque a um kibutz agendado para aquela noite. O filme é baseado em fatos reais.

Israel/Irã/EUA, A Longa Guerra (2021)

Assassinatos, bombardeios e ataques militares não identificados estão se acumulando em todo o Oriente Médio. Esse documentário em duas partes faz uma retrospectiva dos 40 anos que seguiram a revolução islâmica no Irã, a invasão israelense do Líbano, a guerra civil na Síria, no intuito de oferecer chaves pertinentes para compreender o Oriente Médio na atualidade.

Argo (2012)

Durante a crise do Irã em 1980, seis americanos ficaram refugiados na embaixada canadense em Teerã. Para tirá-los de lá, um agente da CIA decide fazer um filme fictício como estratégia para resgatá-los.

Setembro em Shiraz (2015)

Durante a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, uma família judia é pega. Eles terão de fugir do país para não serem mortos pelo governo que tomou o poder.

