Alcaraz vence Shelton e conquista título inédito no Masters 1000 de Paris

Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, é o campeão do Masters 1000 de Paris. Neste domingo, 8, o espanhol derrotou o americano Ben Shelton, número 4, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 7-5, em uma hora e 57 minutos. É o primeiro título de Alcaraz no torneio.

Aos 23 anos, o tenista chega ao quinto título da temporada e ao segundo consecutivo em quadra coberta, depois do ATP 500 de Viena, no fim de outubro. Desde a estreia no circuito, em 2021, seus resultados em Paris eram discretos.

"Durante muito tempo foi complicado para aqui. Tive derrotas dolorosas, mas seguimos em frente, todos juntos, passo a passo. Obrigado à minha equipe por me apoiar", disse Alcaraz ao receber o troféu das mãos do ex-tenista alemão Boris Becker.

Primeiro set decidido no tie-break

A partida começou em ritmo intenso. Shelton teve seis break points, e Alcaraz, dois, mas nenhum dos dois conseguiu quebrar o saque do rival. O americano apostou em saques potentes, com seis aces no set, e o espanhol respondeu com lances de efeito, como um voleio de costas após uma tentativa de lob de Shelton, que deixou o placar em 3-3.

O set foi decidido no tie-break. Alcaraz levou a melhor quando Shelton errou a direita e mandou a bola para fora.

Reação no segundo set

Shelton começou o segundo set de forma agressiva, e Alcaraz teve dificuldades com o saque. Após duas duplas faltas, cedeu a primeira quebra do jogo, com o placar em 3-2 para o americano.

O espanhol, porém, elevou o nível. Acertou duas passadas contra subidas à rede mal executadas por Shelton, reverteu a desvantagem e empatou em 4-4. Depois, com Shelton sacando em 5-6 para tentar forçar o tie-break, Alcaraz teve dois match points e não desperdiçou.

Próximo desafio: ATP Finals

O ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do mundo, será disputado em Turim, de 15 a 22 de novembro. Alcaraz já olha para o torneio e provocou o rival na quadra: "Sei que você vai voltar, e vou ficar um pouco com medo no ATP Finals", disse a Shelton.

Em entrevista coletiva, o espanhol afirmou que se sente confortável e que vem melhorando em quadras cobertas. "Vou tentar fazer as mesmas coisas em Turim e vamos ver. Vou jogar o meu tênis e aproveitar", acrescentou.

*Com informações da AFP