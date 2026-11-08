Alcaraz vence Shelton e conquista título inédito no Masters 1000 de Paris

Alcaraz vence Shelton e é campeão do Masters 1000 de Paris (Dimitar Dilkoff/AFP)
Redação Exame
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14h55.
Carlos Alcaraz conquistou seu primeiro título no Masters 1000 de Paris, derrotando Ben Shelton em por dois sets a zero. O espanhol, número 3 do mundo, alcançou o quinto título da temporada e o segundo consecutivo em quadras cobertas. A vitória marca um avanço significativo para Alcaraz, que enfrentou dificuldades anteriores em Paris.
Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, é o campeão do Masters 1000 de Paris. Neste domingo, 8, o espanhol derrotou o americano Ben Shelton, número 4, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 7-5, em uma hora e 57 minutos. É o primeiro título de Alcaraz no torneio.
Aos 23 anos, o tenista chega ao quinto título da temporada e ao segundo consecutivo em quadra coberta, depois do ATP 500 de Viena, no fim de outubro. Desde a estreia no circuito, em 2021, seus resultados em Paris eram discretos.
"Durante muito tempo foi complicado para aqui. Tive derrotas dolorosas, mas seguimos em frente, todos juntos, passo a passo. Obrigado à minha equipe por me apoiar", disse Alcaraz ao receber o troféu das mãos do ex-tenista alemão Boris Becker.
A partida começou em ritmo intenso. Shelton teve seis break points, e Alcaraz, dois, mas nenhum dos dois conseguiu quebrar o saque do rival. O americano apostou em saques potentes, com seis aces no set, e o espanhol respondeu com lances de efeito, como um voleio de costas após uma tentativa de lob de Shelton, que deixou o placar em 3-3.
O set foi decidido no tie-break. Alcaraz levou a melhor quando Shelton errou a direita e mandou a bola para fora.
Shelton começou o segundo set de forma agressiva, e Alcaraz teve dificuldades com o saque. Após duas duplas faltas, cedeu a primeira quebra do jogo, com o placar em 3-2 para o americano.
O espanhol, porém, elevou o nível. Acertou duas passadas contra subidas à rede mal executadas por Shelton, reverteu a desvantagem e empatou em 4-4. Depois, com Shelton sacando em 5-6 para tentar forçar o tie-break, Alcaraz teve dois match points e não desperdiçou.
O ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do mundo, será disputado em Turim, de 15 a 22 de novembro. Alcaraz já olha para o torneio e provocou o rival na quadra: "Sei que você vai voltar, e vou ficar um pouco com medo no ATP Finals", disse a Shelton.
Em entrevista coletiva, o espanhol afirmou que se sente confortável e que vem melhorando em quadras cobertas. "Vou tentar fazer as mesmas coisas em Turim e vamos ver. Vou jogar o meu tênis e aproveitar", acrescentou.
*Com informações da AFP