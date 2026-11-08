Ex-diretor da Rockstar alerta: IA pode criar versão pirata de GTA 6 para PC

A versão de GTA 6 para PC pode ser lançada antes do esperado por causa do avanço da inteligência artificial. A avaliação é de Obbe Vermeij, ex-diretor técnico da Rockstar North, que acredita que a empresa pode reduzir o intervalo entre os lançamentos para consoles e computadores para evitar perdas com cópias não oficiais do jogo.

Em entrevista ao site Rock Paper Shotgun, publicada na sexta-feira, 6, Vermeij afirmou que ferramentas de IA generativa podem facilitar a adaptação de jogos de console para PC sem autorização dos desenvolvedores.

"Se eu estivesse na Rockstar, ficaria preocupado com a possibilidade de alguém pegar a versão de PS5 e usar IA para convertê-la para PC", disse o ex-executivo.

Segundo ele, uma adaptação desse tipo provavelmente teria qualidade inferior à versão oficial, mas ainda poderia prejudicar as vendas da empresa.

"Não ficaria surpreso se houvesse um esforço para aproximar um pouco mais os lançamentos. Obviamente, não sei o que eles estão pensando", acrescentou.

GTA 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 nos consoles. A Rockstar ainda não anunciou oficialmente uma data para a versão de PC.

Como a inteligência artificial pode afetar o lançamento de GTA 6?

Vermeij avalia que ferramentas de IA generativa já podem ser capazes de realizar parte do trabalho necessário para adaptar um jogo de console para computadores.

O processo, porém, não seria simples nem gratuito. Segundo o desenvolvedor, uma tentativa desse tipo poderia exigir muitas horas de processamento e custar dezenas de milhares de dólares em recursos computacionais.

Mesmo assim, ele acredita que a popularidade de GTA 6 seria suficiente para motivar tentativas de criar versões não oficiais.

"Se for GTA, acho que as pessoas vão tentar", afirmou.

O ex-diretor também destacou que o avanço dessas ferramentas representa um desafio para a indústria de games, especialmente para estúdios menores, que têm menos recursos para proteger seus jogos contra cópias.

Quando GTA 6 será lançado para PC?

A Rockstar não confirmou uma janela de lançamento de GTA 6 para computadores. Rumores mencionados pelo Rock Paper Shotgun apontam para o início de 2027, mas não há confirmação oficial.

Historicamente, a franquia adotou lançamentos separados para consoles e PC. Vermeij explicou que, a partir de GTA 3, a Rockstar passou a priorizar as versões para consoles, uma estratégia que facilita o desenvolvimento de cada plataforma individualmente.

O ex-diretor, que deixou a Rockstar em 2009, ressaltou que suas declarações são uma avaliação pessoal sobre os possíveis efeitos da inteligência artificial, e não uma informação interna sobre os planos atuais da desenvolvedora.