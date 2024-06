Qual a ordem cronológica dos filmes do Resident Evil? Saiba onde assistir online

A franquia "Resident Evil", baseada nos jogos de survival horror da Capcom, é um sucesso tanto nos videogames quanto nas telas de cinema. Dirigidos por Paul W.S. Anderson, os filmes protagonizados por Milla Jovovich arrecadaram mais de US$ 1,2 bilhões no mundo todo.

Enquanto franquia de jogos, "Resident Evil" levou uma série de estatuetas para casa. A versão para realidade aumentada, "Resident Evil Village VR Mode", ganhou o The Game Awards como Melhor Jogo de Realidade Virtual (Best VR/AR Game). "Resident Evil 4 remake" também chamou atenção opr se tornar o Jogo do Ano para Playstation no Golden Joystick Awards e no PlayStation Partner Awards.

Os filmes de Resident Evil são conhecidos por suas cenas de ação intensas e pela presença constante da heroína Alice. Cada filme traz novos desafios e inimigos. Para os fãs da franquia, a experiência completa de Resident Evil nos cinemas é uma viagem emocionante pelo universo dos zumbis e da Umbrella Corporation.

Abaixo, separamos a ordem cronológica dos filmes de "Resident Evil". Confira:

Qual é a ordem cronológica de 'Residenvt Evil'?

Resident Evil: O Hóspede Maldito (2002)

Resident Evil 2: Apocalipse (2004)

Resident Evil 3: A Extinção (2007)

Resident Evil 4: Recomeço (2010)

Resident Evil 5: Retribuição (2012)

Resident Evil 6: O Capítulo Final (2016)

Onde assistir aos filmes de 'Residenvt Evil'?

Resident Evil: O Hóspede Maldito (2002)

Sinopse: Alice e Rain Ocampo têm a missão de destruir um laboratório genético operado pela Umbrella Corporation, onde um vírus foi disseminado, transformando as vítimas em zumbis. A equipe tem três horas para evitar que o vírus se espalhe.

Onde assistir: Netflix e Prime Video

Resident Evil 2: Apocalipse (2004)

Sinopse: Alice tenta salvar Raccoon City de um segundo ataque de zumbis enquanto enfrenta a Umbrella Corporation e militares com uma nova arma secreta. Os sobreviventes Jill Valentine, Carlos Oliveira e Nicholai lutam ao lado de Alice contra o Nemesis.

Onde assistir: Max e Prime Video

Resident Evil 3: A Extinção (2007)

Sinopse: Alice e os sobreviventes da catástrofe de Raccoon City tentam chegar ao Alasca, atravessando o deserto de Nevada. O grupo se une para lutar contra a poderosa organização Umbrella antes que ela contamine todo o mundo.

Onde assistir: Prime Video

Resident Evil 4: Recomeço (2010)

Sinopse: Em um mundo dominado por mortos-vivos, Alice continua sua batalha para salvar sobreviventes. Sua batalha se intensifica e ela recebe a ajuda de um velho amigo. Em Los Angeles, pode existir um lugar para salvar-se, mas a cidade foi invadida por mortos-vivos.

Onde assistir: Prime Video

Resident Evil 5: Retribuição (2012)

Sinopse: Alice acorda misteriosamente em outra realidade, como se nada tivesse acontecido, mas as sequelas do vírus logo aparecem na forma de zumbis, e ela descobre fazer parte de um novo experimento. Nas instalações da Umbrella, Alice descobre que um antigo inimigo pode ser o segredo para salvar não só ela, mas também seus antigos companheiros de luta. Jill Valentine e Rain Ocampo, sob as ordens da poderosa Rainha Vermelha, não estão dispostas a facilitar as coisas para o grupo.

Onde assistir: Prime Video, Max e Netflix

Resident Evil 6: O Capítulo Final (2016)

Sinopse: Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos.

Onde assistir: Prime Video e Netflix