Claude descobre ferramenta inédita para modificar o DNA

RESUMO ＋ A Anthropic afirma que o Claude ajudou a identificar um novo sistema de enzimas com características semelhantes às do CRISPR, tecnologia de edição genética. A descoberta foi feita em uma busca de 21 horas com cerca de 950 agentes de IA e 210 milhões de tokens, mas ainda não tem confirmação científica independente. A empresa criou um laboratório para investigar como IA pode acelerar descobertas biológicas.

A Anthropic, dona do Claude, afirmou nesta quarta-feira, 23, que seu modelo de inteligência artificial (IA) descobriu, de forma autônoma, um sistema de enzimas nunca descrito antes, com características parecidas às do CRISPR, a tecnologia de edição genética que revolucionou a biologia na última década. A empresa publicou os resultados em um pré-print, artigo científico ainda sem revisão por pares, e criou um novo grupo de pesquisa e um laboratório dedicados a testar se modelos de IA conseguem acelerar descobertas biológicas.

O sistema encontrado foi batizado de ART, sigla em inglês para "transcriptases reversas associadas a um conjunto de repetições" (array-associated reverse transcriptases). Ele aparece principalmente em bacteriófagos, os vírus que infectam bactérias, e combina três partes: uma enzima que copia RNA em DNA, um gene vizinho de função desconhecida e uma sequência de repetições de DNA igualmente espaçadas, um padrão parecido com o encontrado nos sistemas CRISPR.

Segundo a Anthropic, a função do ART ainda é desconhecida, mas a combinação dessas características só havia sido vista antes em um punhado de outros sistemas, todos programáveis e capazes de operações como cortar, copiar e colar DNA.

Feng Zhang, um dos pioneiros da edição genética com CRISPR e professor do MIT e do Instituto Broad, revisou o pré-print a pedido da empresa.

"Este é um exemplo interessante de como agentes de IA podem contribuir para a descoberta biológica. A identificação de conjuntos de repetição de RNA associados a transcriptases reversas é genuinamente intrigante e merece investigação futura", afirmou.

Como o Claude 'encontrou' o sistema?

Segundo a Anthropic, cientistas deram ao Claude uma única instrução: vasculhar um banco de dados de sequências de DNA em busca de exemplos interessantes dessas enzimas copiadoras de RNA. A partir daí, agentes do Claude reuniram mais de 200 mil sequências, selecionaram 3.500 candidatas a sistemas novos e restringiram a lista a 20 casos mais promissores, analisados em relatórios escritos pelo próprio modelo.

Ao todo, a busca levou 21 horas, usou cerca de 950 agentes rodando em paralelo e consumiu 210 milhões de tokens, as unidades que medem o processamento de um modelo de IA.

Foi durante essa varredura que um dos agentes notou um padrão incomum de repetições de DNA ao lado do gene da enzima. "É espetacular: consigo ver a olho nu um conjunto de repetições em série... isso é um conjunto de repetições parecido com o CRISPR?!", escreveu o agente, segundo trecho reproduzido pela Anthropic.

A partir daí, o sistema passou a se comportar como um cientista faria diante de uma possível descoberta: contou as repetições, mediu o espaçamento entre elas, comparou o padrão com sistemas já conhecidos e buscou na literatura científica se algo parecido já havia sido descrito. Só depois disso, gerou um relatório para revisão humana.

O que a própria empresa não conseguiu repetir

A Anthropic afirmou que o resultado não é facilmente reproduzível. Depois de encontrar o padrão pela primeira vez, a empresa repetiu a mesma campanha de busca outras dez vezes, com o mesmo prompt inicial. Em nenhuma das dez tentativas os agentes voltaram a examinar o trecho específico de DNA que continha a descoberta, e todas elas deixaram passar o achado.

Em testes mais controlados, nos quais os pesquisadores já entregavam ao modelo o trecho de DNA relevante, em vez de deixá-lo vasculhar sozinho um banco de dados inteiro, os quatro modelos mais avançados da empresa identificaram o padrão de repetições em pelo menos 90% das tentativas.

Mas, quando precisavam usar arquivos e ferramentas por conta própria, como aconteceu na descoberta original, essa taxa caiu para até 32%, segundo o site especializado Daily.dev. Na prática, isso significa que o resultado depende bastante do comportamento imprevisível dos agentes de IA, e não de um método garantido de descoberta.

A enzima em si também não era desconhecida: estudos anteriores já a haviam identificado num tipo de vírus bacteriano conhecido como fago gigante. Segundo a Anthropic, o que o Claude fez de inédito foi notar as características que a acompanhavam, o conjunto de repetições e o gene vizinho, que ninguém havia associado a ela antes.

Parte de uma aposta maior em biologia

O anúncio é o primeiro resultado divulgado pelo novo laboratório da Anthropic, confirmado em 18 de setembro, na Baía de São Francisco. O espaço trabalha só com os níveis mais baixos de biossegurança e não lida com agentes patogênicos capazes de infectar humanos, segundo a empresa; todo o trabalho de bancada é feito por cientistas humanos, com o Claude auxiliando na interpretação dos dados.

A iniciativa se soma a outros movimentos recentes da Anthropic na área. Em abril, a empresa pagou US$ 400 milhões pela Coefficient Bio, startup de biotecnologia. Em junho, lançou o Claude Science, plataforma que integra mais de 60 bancos de dados científicos. A OpenAI, principal concorrente, lançou no mesmo mês o GPT-Rosalind, um modelo dedicado a pesquisas de ciências da vida.

Em publicação na rede social X, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, comentou o resultado com cautela. "Sua função precisa, utilidade biotecnológica, se houver alguma, ou nível de importância ainda não estão claros, mas, no mínimo, é um trabalho do qual eu teria orgulho", escreveu.

Today we announced the Claude-led discovery of a molecular machine that we suspect could represent a new gene editing mechanism. Its precise function, biotechnological utility (if any), or level of significance is not yet clear, but at minimum it is work I would have been proud… https://t.co/hyzhzirNJe — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 23, 2026