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Quando estreia o 10º e último episódio da 8ª temporada de ‘Outlander’?

Na reta final, Claire e Jamie enfrentam novos desafios após perceberem que a guerra os seguiu até Fraser’s Ridge

'Outlander': série estreia a sua última temporada no Disney+ após mais um década (Disney+/Reprodução)

'Outlander': série estreia a sua última temporada no Disney+ após mais um década (Disney+/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15h20.

Após mais de uma década no ar, a série “Outlander” se aproxima do fim com a exibição de sua oitava e última temporada.

A produção acompanha Claire e Jamie Fraser, interpretados por Caitriona Balfe (“Belfast”) e Sam Heughan (“O Amor Mandou Mensagem”), em sua jornada final, marcada por conflitos familiares e pelos desdobramentos da Guerra de Independência dos Estados Unidos.

Nos episódios mais recentes, a trama mostra o casal lidando com as consequências de escolhas do passado enquanto tenta proteger Fraser’s Ridge, agora um assentamento consolidado. Ao mesmo tempo, segredos de família começam a vir à tona e ameaçam abalar a união construída ao longo dos anos.

Que horas estreia o último episódio de 'Outlander'?

O décimo e último episódio da oitava temporada estreia no Disney+ no próximo sábado, 9 de maio, a partir de 1h, no horário de Brasília.

O que esperar da temporada final de 'Outlander'?

Na reta final, Claire e Jamie enfrentam novos desafios após perceberem que a guerra os seguiu até Fraser’s Ridge. O local, que cresceu durante a ausência do casal, passa a ser palco de disputas externas e conflitos internos.

Enquanto tentam manter o controle da região, os Fraser também lidam com decisões difíceis sobre o futuro da família e o que estão dispostos a sacrificar para permanecer juntos.

Veja o trailer da última temporada de 'Outlander'

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