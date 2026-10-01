De ‘Friends’ a ‘Gilmore Girls’: 5 cafeterias que viraram ícones da TV

O café costuma aparecer nas séries como cenário para encontros, conversas e momentos importantes da trama. Ao longo dos anos, algumas cafeterias ganharam tanto destaque que passaram a ser reconhecidas quase como personagens das próprias produções.

No Dia Internacional do Café, celebrado neste dia 1º de outubro, confira cinco estabelecimentos que marcaram séries populares e ficaram na memória dos espectadores.

Central Perk, de 'Friends'

Poucos cafés da televisão são tão associados a uma série quanto o Central Perk, de "Friends". O estabelecimento fictício de Nova York era o principal ponto de encontro de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe.

O sofá laranja virou um dos elementos mais reconhecíveis do cenário. Era ali que o grupo passava boa parte do tempo conversando sobre relacionamentos, trabalho, problemas pessoais e situações cotidianas.

A cafeteria também ganhou importância para a história de Rachel. No início da série, ela trabalha como garçonete no local enquanto tenta reorganizar a própria vida após deixar o noivo no altar.

O Central Perk permaneceu presente durante as dez temporadas da produção e se tornou um dos símbolos visuais de "Friends".

Luke's Diner, de 'Gilmore Girls'

Em Stars Hollow, o Luke's Diner é um dos lugares mais importantes para Lorelai e Rory Gilmore em "Gilmore Girls".

O estabelecimento pertence a Luke Danes, interpretado por Scott Patterson, e funciona como ponto de encontro dos moradores da cidade. Lorelai e Rory frequentam o restaurante com frequência, especialmente para tomar café durante suas conversas.

A relação das protagonistas com a bebida também virou uma característica marcante da série. Os pedidos constantes de café fazem parte da rotina das personagens e ajudam a construir a dinâmica entre mãe e filha.

O Luke's Diner ainda aparece em "Gilmore Girls: A Year in the Life", produção da Netflix que revisita os personagens anos depois do encerramento da série original.

Café Grumpy, de 'Girls'

O Café Grumpy aparece em "Girls", série criada e estrelada por Lena Dunham. O estabelecimento faz parte do cotidiano de Hannah Horvath durante a história.

A cafeteria fictícia é inspirada no Café Grumpy real, rede conhecida em Nova York. Na série, o local funciona como ambiente de trabalho e também como cenário para diferentes momentos da vida da protagonista.

O emprego de Hannah no café ajuda a representar uma fase de transição da personagem, marcada por dificuldades profissionais e pela tentativa de encontrar uma direção para a própria vida.

A produção também aproveita o espaço para retratar a rotina urbana de Brooklyn e a relação dos personagens com trabalhos temporários e situações comuns entre jovens adultos.

Café Diem, de 'Eureka'

Na série de ficção científica "Eureka", o Café Diem funciona como um dos principais pontos de encontro da cidade.

O local recebe cientistas, moradores e personagens ligados às experiências tecnológicas que movimentam a trama. As conversas na cafeteria ajudam a conectar os acontecimentos científicos à vida cotidiana dos habitantes de Eureka.

A cafeteria também contribui para apresentar a cidade como uma comunidade, criando um espaço recorrente onde diferentes personagens se encontram fora dos laboratórios.

Monk's, de 'Seinfeld'

"Seinfeld" foi uma das comédias mais populares dos anos 1990 e recebeu reconhecimento da crítica desde sua primeira temporada.

Na série, o Monk's era a cafeteria onde Jerry, George, Kramer e Elaine costumavam se encontrar para conversar sobre os acontecimentos de suas rotinas.

O estabelecimento funcionava como uma espécie de segunda casa para o grupo e servia de cenário para muitas das conversas que movimentavam os episódios. As mesas do restaurante se tornaram familiares para os espectadores ao longo das nove temporadas.