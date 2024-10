Ana Paula Padrão deixa Masterchef para assumir projeto de educação para executivas

Na noite desta terça-feira, 29, Ana Paula Padrão fez "parar tudo" em seus perfis em rede sociais, como costuma fazer no Masterchef assim que zera o cronômetro para os participantes. E desta vez, para anunciar outra parada: depois de uma década, a jornalista está de saída do programa.

O destino não é exatamente novo. Há cerca de cinco meses, Ana já havia usado a mesma rede para contar que estava assumindo um posto como diretora de marca da Conquer, escola de negócios do empresário Flavio Augusto, que oferece cursos, treinamentos corporativos e formações práticas.

Ao sair da Band, onde ainda apresenta uma última temporada especial do Masterchef, ela se torna sócia da Conquer, assumindo uma vertical voltada exclusivamente para a formação de mulheres executivas e empreendedoras.

Trabalho, propósito e experiência prévia com educação

Nesta quarta, a jornalista uso uma rede social novamente para falar sobre a nova empreitada, a Conquer Unna. Em post no Linkedin, e celebrou este como um dos movimentos mais marcantes de sua trajetória profissional, por estar "unindo trabalho a propósito". A agora empresária explicou que o projeto visa alavancar carreiras femininas, e deve contar com cursos de planejamento, gestão e networking - voltados sobretudo para aquelas em cargos de gerência.

A experiência com educação não é exatamente nova para Ana Paula. Em meados de 2014, ela fundou, ao lado da jornalista Natália Leite, a Escola de Você, plataforma online que oferecia aulas de cinco minutos e teve apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e parceria com a Universidade de Brasília. A escola chegou a oferecer mais de 20 cursos gratuitos e ter 250 mil alunas cadastradas.

Criou ainda em 2015, a Tempo de Mulher, plataforma pioneira de comunicação exclusivamente feminina. Em 2018, se converteu na primeira rede formal de network para mulheres CLevel de grandes e médias corporações e organizações empreendedoras no País e na América Latina, co-liderada pela jornalista Lia Rizzo.