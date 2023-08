'Heartstopper' estreia hoje na Netflix; veja o que esperar da 2ª temporada

Tão esperada pelos fãs, a segunda temporada de "Heartstopper" estreou nesta quarta-feira, 3, na Netflix. Com oito novos episódios, o segundo ano da história de Nick e Charlie promete mais romance, drama e uma viagem escolar para Paris.

Baseada nos quadrinhos (HQ) homônimos de Alice Oseman, desde a estreia da série, em 2022, a Netflix tem notado o impacto de "Heartstopper" como uma de suas séries originais mais lucrativas. Na semana de lançamento, no ano passado, o romance LGBTQIA+ foi assistido por mais de 14,5 milhões de horas — e entrou para o top 10 das séries mais assistidas no mundo pela "vermelinha".

Além da segunda temporada, a "Heartstopper" também já tem o terceiro ano confirmado. Em junho, no TUDUM, a plataforma de streaming já havia liberado um teaser da série, bem como o nome dos oito episódios: "Out" (Fora), "Family" (Família), "Promise" (Promessa), "Challenge" (Desafio), "Heat" (Calor), "Truth/Dare" (Verdade ou Desafio), "Sorry" (Desculpe) e "Perfect" (Perfeito).

O que esperar da 2ª temporada de Heartstopper?

No segundo ano, a série promete trazer novidades não só no relacionamento entre Nick e Charlie, como também para os personagens secundários: Tara e Darcy e Tao e Elle. A nova temporada vai adaptar os eventos da terceira HQ da saga, e abordará a primeira viagem em casal dos protagonistas na cidade mais romântica do mundo: Paris. Ela também desenvolverá, nesse local, os desafios de outros relacionamentos dos personagens secundários, com alguns conflitos e resoluções.

A segunda temporada de "Heartstopper" também será fundamental para o desenvolvimento de amadurecimento de Nick, que deve entender melhor sua sexualidade tanto dentro da relação com Charlie quanto fora dela. Se na primeira temporada o personagem apresenta sua primeira descoberta ao lado do novo namorado, neste segundo ano, a ideia é amadurecer a relação.

Por fim, a série trará novos personagens e dirá adeus a alguns antigos. Sebastian Croft (Ben) será um dos que não retorna ao seriado na terceira temporada e terá um desfecho importante nos episódios já disponíveis na Netflix.

Quando estreia a 2ª temporada de Heartstopper?

Os episódios da segunda temporada da série já estão disponíveis na Netflix, e foram lançados nesta quarta-feira, 3 de agosto.

Quando estreia a 3ª temporada de Heartstopper?

A terceira temporada da série já foi confirmada pela Netflix, mas ainda não têm data de estreia.

Quem está no elenco de Heartstopper?

Participam da série os atores Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Cormac Hyde-Corrin e Olivia Colman.

Qual a sinopse da 2º temporada de Heartstopper?

Nick e Charlie navegam em seu novo relacionamento; Tara e Darcy enfrentam desafios imprevistos e Tao e Elle descobrem se podem ser mais do que apenas amigos. Com as provas chegando, uma viagem escolar a Paris e um baile de formatura para planejar, a turma tem muito o que fazer enquanto viajam pelas próximas fases da vida, amor e amizade.