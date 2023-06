Quando é o próximo feriado? 2023 tem mais seis até o final do ano; saiba quais são

Depois de um ano com poucas folgas para os trabalhadores, 2023 tem sido um bom momento para descansar. Até o momento, já foram sete dos 13 feriados agendados — e cinco dos próximos seis caem numa quinta-feira ou segunda-feira.

Para quem pretende viajar ou tirar um tempo para descansar, vale a pena ficar de olho no calendário. Mas a próxima folga ainda demora alguns dias para chegar: no segundo semestre, o próximo feriado vem só em setembro, no Dia da Independência do Brasil (7/9). Os meses de julho e agosto, portanto, serão ininterruptos.

Nesse meio tempo, há também alguns pontos facultativos. No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, feriado adotado somente em algumas cidades brasileiras. Aniversários municipais e outras datas comemorativas religiosas variam de região para região.

Confira os próximos feriados nacionais de 2023: