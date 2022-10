28 de Outubro é feriado? Alguns estados anteciparam o Dia do Servidor Público, veja quais são

Nesta sexta-feira, 28, é celebrado o Dia do Servidor Público, uma data para lembrar a importância do funcionalismo público em todo o país. A história desse serviço no Brasil não é recente e possui origem na época do Império.

Foi no período pós Proclamação da República que o serviço público teve maior importância. Ele fazia parte da manutenção administrativa, que com o passar do tempo, acabou se tornando imprescindível para manutenção do patrimônio material público.

Por que dia 28 de Outubro é o Dia do Servidor Público?

Em 1939, exatamente no dia 28 de outubro, o Conselho Federal do Serviço Público Civil regulou o trabalho no funcionalismo público, através de um documento. Tratava-se do decreto 1713/39 que estabeleceu a criação das leis que regem os direitos e deveres dos servidores

Dia do Servidor Público é feriado ou ponto facultativo?

O Dia do Servidor Público é ponto facultativo em conformidade com o art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Quais estados anteciparam o Dia do Servidor Público?

Alguns estados e capitais anteciparam o ponto facultativo devido ao segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo, 30.

Os estados são: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goíás, Mato Grosso do Sul e Piauí

Quais estados adiaram o Dia do Servidor Público?

Os estados são: Bahia, Espirito Santo, Maranhão, Minas Gerais*, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul.

São Paulo antecipou o Dia do Servidor Público?

Não, será ponto facultativo em São Paulo nesta sexta-feira, 28.

Rio de Janeiro antecipou Dia do Servidor Público?

Sim, o Rio de Janeiro adiou o feriado para 14 de Novembro.

Minas Gerais antecipou Dia do Servidor Público?

Sim, Minas Gerais adiou o feriado para 31 de Outubro, prolongado o feriado de Finados na quarta-feira, 2.

