Justin e Hailey Bieber anunciam que estão esperando primeiro filho

Nesta quinta-feira, 9, o cantor Justin Bieber anunciou que vai ser pai pela primeira vez. Ele e a esposa, Hailey Bieber, publicaram uma série de fotos no Instagram que mostram a barriga da modelo.

O casal, que está junto desde meados de 2016, renovou os votos do casamento no Havaí. Nas imagens, é possível ver Hailey usando um vestido branco rendado que marca sua barriga.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, filha do ator americano Stephen Baldwin, se conhecerem pela primeira vez em 2009, quando a modelo tinha apenas 12 anos. Na época, Hailey era fã de Justin e foi até um meet and greet do cantor.

Eles começaram a namorar oficialmente em fevereiro de 2016, mas terminaram alguns meses depois. Eles retomaram o namoro em junho de 2018 e estão juntos desde então.