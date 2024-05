Bruno Mars no Brasil: vendas para SP e Brasília acontecem hoje; saiba se ocorrerão shows no Rio

Nesta sexta-feira, 10, começa a venda geral de ingressos para as datas extras da turnê de Bruno Mars no Brasil. Os shows de "Bruno Mars Live In Brazil" estão agendados para outubro deste ano, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

A concorrência entre os fãs será mais acirrada nesta etapa. Apenas na pré-venda, os ingressos esgotaram em menos de 1 hora. Por causa disso, muitas pessoas ficaram frustradas na tentativa de adquirir essas entradas.

Sem datas para o Rio de Janeiro

A prefeitura do Rio de Janeiro havia negado a autorização para as apresentações do cantor anunciados para 4 e 5 de outubro, por causa das eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro.

Por outro lado, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quinta-feira, 9, os shows de Bruno Mars na cidade, após um acordo com a produtora Live Nation. Mas, ainda não foram oficializadas as novas datas.

"Habemus Bruno Mars" escreveu o prefeito no X (antigo Twitter). Antes ele já havia respondido a outro usuário que questionou "então quer dizer que o Bruno não vem Mars?" com "vem sim! só que na data certa".

Ontem, Paes declarou que a prefeitura da cidade "não deu e não dará a autorização" para o show marcado para o dia 4 de outubro. Os ingressos que entraram em pré-venda para esta data esgotaram em uma hora.

Nesta quinta, a prefeitura também notificou a produtora Live Nation, determinando a suspensão deste show e também da apresentação extra do cantor na cidade, marcada para o dia seguinte, no mesmo estádio. Em seguida, a empresa emitiu um comunicado, confirmando que as vendas de ingressos para o segundo show do artista no Rio de Janeiro foram adiadas.

Expectativas

Após encantar o público com duas performances memoráveis no The Town em 2023, o renomado cantor norte-americano retorna ao país, prometendo emocionar os fãs brasileiros com uma seleção de clássicos de sua carreira e novos ritmos.

Este evento adquire um caráter ainda mais especial, devido ao desejo de Bruno de celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, justamente no dia de sua apresentação em São Paulo.

Esta será a quarta visita do cantor ao país, que estreou em solo brasileiro no Summer Soul Festival em 2012 e retornou em 2017 com a aclamada turnê "24K Magic".

Onde comprar os ingressos para o show do Bruno Mars?

A venda geral de ingressos para a turnê de Bruno Mars será feita no site Ticketmasters , a partir das 09h, desta sexta-feira, 10.

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars ?

Rio de Janeiro

4 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

5 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (data extra – vendas adiadas)

São Paulo

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (data extra)

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (data extra)

Brasília

17 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

18 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (data extra)

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (04 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo - MorumBis (08 e 19 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília - Arena BRB Mané Garrincha (17 de outubro)