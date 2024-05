Twenty One Pilots anuncia 3 shows no Brasil; veja data e como comprar ingressos

No ritmo da temporada de shows no segundo semestre de 2024 e primeiro de 2025, vários novos artistas anunciaram apresentações no Brasil. Até o final do ano teremos Bruno Mars, Eric Clapton, Imagine Dragons, Katy Perry, Travis Scott e tantos outros, chegou a vez do Twenty One Pilots.

A dupla americana anunciou três shows nesta quinta-feira, 9, para janeiro do ano que vem, como parte da turnê The Clancy World. A primeira apresentação será em Curitiba, no dia 22 de janeiro. Depois, a banda segue para o Rio de Janeiro, no dia 24, e finalmente para São Paulo, no dia 25 (aniversário da cidade).

Como comprar ingressos para o show do Twenty One Pilots no Brasil?

A pré-venda dos ingressos começa na próxima terça-feira, 14, exclusiva para clientes Santander. A venda geral fica disponível a partir do dia 16 de maio.

A venda será no site oficial do Eventim.

Qual o valor do ingresso do show do Twenty One Pilots?

Curitiba

Local: Pedreira Paulo Leminski (espaço ao ar livre)

Data: 22 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

Ingressos:

Pista Inteira: R$ 460

Pista Meia: R$ 230

Pista Premium Meia: R$ 405

Rio de Janeiro

Local: Farmasi Arena.

Data: 24 de janeiro de 2025 (sábado)

Ingressos:

Pista Premium Inteira: R$ 810

Pista Premium Inteira: R$ 610

Cadeira N1 Inteira: R$ 550

Camarote: R$ 550

Cadeira N3 Inteira: R$ 330

Pista Premium Meia: R$ 305

Cadeira N1 Meia: R$ 275

Cadeira N3 Meia: R$ 165

São Paulo

Local: Allianz Parque

Data: 26 de janeiro de 2025 (domingo)

Ingressos: