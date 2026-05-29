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Prompt engineering: o guia prático para escrever comandos de IA que entregam resultado

A forma como o usuário escreve um comando influencia diretamente a qualidade da resposta da inteligência artificial, e pequenos ajustes podem mudar completamente o resultado.

Comandos mais claros e específicos aumentam a qualidade das respostas geradas por IA (Getty Images)

Comandos mais claros e específicos aumentam a qualidade das respostas geradas por IA (Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06h07.

Pedir algo para uma inteligência artificial parece simples, mas a forma como o comando é escrito pode determinar se a resposta será genérica ou realmente útil.

Esse processo ganhou até um nome próprio: prompt engineering, expressão usada para definir a criação estratégica de comandos para ferramentas de IA. Na prática, trata-se de aprender a orientar a ferramenta com clareza, contexto e objetivo.

Embora muita gente use plataformas como ChatGPT de forma intuitiva, especialistas apontam que resultados mais precisos dependem menos da ferramenta e mais da qualidade da instrução enviada.

Um comando vago costuma gerar respostas amplas e pouco específicas. Já um prompt detalhado tende a produzir conteúdos mais alinhados ao que o usuário realmente procura.

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O erro mais comum: pedir sem contexto

Um dos principais erros é escrever comandos curtos demais, como:
"Faça um texto sobre marketing."

A IA até responde, mas trabalha com poucas referências. Sem contexto, ela preenche lacunas de forma ampla, o que aumenta a chance de respostas superficiais ou repetitivas.

A lógica do prompt engineering é justamente reduzir essas lacunas. Em vez de um pedido genérico, o ideal é informar:

  • objetivo do texto;
  • público-alvo;
  • formato desejado;
  • tom de voz;
  • tamanho aproximado;
  • exemplos do que deve ou não aparecer.

Na prática, o comando poderia virar algo como:
"Escreva um texto jornalístico de 2 mil caracteres sobre tendências de marketing digital para pequenas empresas, com linguagem clara, objetiva e sem tópicos."

Quanto mais específico o pedido, menor a necessidade de a IA “adivinhar” o que o usuário quer.

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Estrutura muda resultado

Outra prática comum em prompt engineering é dividir a solicitação em etapas. Em vez de pedir tudo de uma vez, alguns usuários primeiro definem o papel da IA e depois passam instruções complementares.

Exemplo:

Primeira etapa: "Atue como um jornalista especializado em tecnologia."

Segunda etapa:"Agora explique como pequenas empresas estão usando IA para automatizar atendimento."

Essa estrutura ajuda a ferramenta a entender melhor o contexto antes de construir a resposta.

Também é possível usar comandos específicos para melhorar naturalidade e fluidez do texto. Há expressões que podem alterar significativamente a construção final, como:

  • “Evite repetir ideias”
  • “Use linguagem mais humana”
  • “Não escreva de forma robótica”
  • “Seja direto e evite introduções longas”

Outro recurso importante é pedir exemplos concretos. Em vez de respostas amplas, o usuário pode orientar:
"Inclua situações reais ou aplicações práticas."

Isso reduz textos genéricos e aproxima a resposta de algo mais útil e aplicável.

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Não é programação — é comunicação

Apesar do nome técnico, prompt engineering não exige conhecimento em programação. A habilidade está mais ligada à comunicação clara do que ao domínio de código.

Saber explicar contexto, objetivo e expectativa passou a ser uma competência valorizada em áreas como comunicação, marketing, educação e negócios.

À medida que ferramentas de IA se tornam parte da rotina profissional, escrever bons comandos deixa de ser apenas um detalhe técnico e passa a influenciar produtividade, qualidade de entrega e capacidade de obter respostas realmente relevantes.

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