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BBB 26: Jonas abre vantagem sobre Juliano e deve dar adeus ao reality

Resultado parcial indica cenário indefinido e disputa intensa no paredão

BBB 26: onas lidera enquete por margem estreita e acirra disputa com Juliano (Gshow/Reprodução)

BBB 26: onas lidera enquete por margem estreita e acirra disputa com Juliano (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 21h44.

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Na próxima terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Até as 21h, já foram apurados 9.002.902 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Jonas lidera com 46,77%, enquanto Juliano figura o segundo lugar, com 43,59%. Gabriela aparece em terceiro lugar, com 10,17%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.

Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Jonas abriu um pouco mais de vantagem em relação a Juliano, que no início do dia era o mais cotado para sair.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites e no Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Juliano 48,90% x Jonas 44,75% x Gabriela 6,34%
  • YouTube: Juliano 50,59% x Jonas 37,44% x Gabriela 12,56%
  • Twitter: Juliano 38,55 x Jonas 55,70% x Gabriela 5,75%
  • Instagram: Juliano 41,32% x Jonas 49,76% x Gabriela 11,24%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 43,59,82% x Jonas 46,77% x Gabriela 9,77%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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